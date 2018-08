Temptation Island Vip / Simona Ventura dà il via alle riprese: Giordano Mazzocchi preoccupato

21 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island Vip

Quello di ieri, è stato l'ultimo giorno di vacanza per Simona Ventura. La conduttrice di Temptation Island Vip lo ha annunciato su Instagram, facendo intendere che da oggi iniziano ufficialmente i lavori per la primissima edizione del reality "della tentazione" in versione Vip. Effettivamente, anche le coppie sembrano essere in fermento e ormai prossime alla partenza. In particolare, Nilufar Addati nelle ultime ore si è mostrata impegnata negli ultimi acquisti in procinto di partire per la Sardegna con Giordano Mazzocchi. Quest'ultimo, tuttavia, non sembra essere molto tranquillo di intraprendere questa avventura: intervistato da Uomini e Donne Magazine, l'ex corteggiatore ha ammesso di essere molto timoroso di questa avventura ma, comunque, pronto a mettersi in gioco.

LA LISTA DEI TENTATORI

Intanto, per quanto riguarda il cast dei tentatori di Temptation Island Vip, il profilo Instagram "Tuttotrash" ha pubblicato la lista con i nomi dei partecipanti: "A tentare i vip, nell'edizione di Temptation Island in partenza l'undici settembre, saranno dei volti già conosciuti al pubblico. Per ora sono spuntati solo alcuni, dei nomi di coloro che metterrano in difficoltà le varie coppie del reality. Questi tentatori vip sono: Manuel Achille Vallicella (ex tronista di #uominiedonne); Mariana Falace (concorrente del #grandefratello 15); Pierpaolo Pretelli (velino di #striscialanotizia); Jeremias Rodriguez (fratello di #belenrodriguez ed ex concorrente del #grandefratellovip); Davide Rossi (figlio di #vascorossi); Melissa Castagnoli (ex di #mariobalotelli); Andrea Cerioli (ex tronista e gieffino). Tutti loro tenteranno i vari protagonisti di Temptation Island Vip, nel famoso viaggio dei sentimenti."

