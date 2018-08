Tutte lo vogliono/ Su Rai 2 il film con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano (oggi, 21 agosto 2018)

Su Rai 2 va in onda il film Tutte lo vogliono con protagonisti Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano. La regia è stata affidata ad Alessio Maria Federici. (oggi, 21 agosto 2018)

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Tutte lo vogliono, Rai 2

Il film Tutte lo vogliono andrà in onda nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 21 agosto 2018. La proiezione avverrà alle 21.15 circa, per una pellicola diretta da Alessio Maria Federici e realizzata nel 2015. Del genere commedia, il soggetto è ad opera di Maria Teresa Venditti, Valentina Gaddi e Alessandra di Pietro, che hanno curato la sceneggiatura al fianco del regista, Michela Andreozzi e Mario Ruggeri. Il cast è guidato invece da Vanessa Incontrada che troviamo nel ruolo di Chiara, al fianco di altri attori conosciuti del piccolo schermo come Enrico Brignano, Ilaria Spada, Giulio Berruti, Massimo Bagnato, Gianna Paola Scafiddi, Massimiliano Vado, Giovanna Rei, Andrea Perroni, Magdalena Grochowska, Federico Perrotta, Marta Zoboli e Alessio Manuali.

TUTTE LO VOGLIONO, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Tutte lo vogliono segue le avventure di Orazio, un dipendente di un negozio di animali che cerca di avere un'entrata extra grazie alla diffusione di video divertenti e virali. Chiara invece lavora da anni presso l'azienda familiare che si occupa di catering e soffre di un problema dovuto alla sessualità. Da tempo infatti non raggiunge il massimo del piacere, ma un'amica è sicura che potrebbe risolvere il problema grazie ad un gigolò. L'amica le parla in particolare di un GPS che la aiuterà a trovare in poco tempo un playboy in grado di aiutarla a raggiungere un risultato soddisfacente. Per tutta una serie di eventi fortuiti, sarà in realtà Orazio a rispondere all'annuncio, sicuro di doversi occupare della toelettatura di un animale. Ne nasceranno quindi delle incomprensioni che spingeranno Chiara a credere che Orazio sarà la sua chance per ritornare ad una vita normale. Per il protagonista invece sarà facile innamorarsi perdutamente di Chiara, sicuro di doverla corteggiare a dovere per poterla conquistare.

