Una donna per amica/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi e Laetitia Casta (oggi, 21 agosto 2018)

Su Canale 5 va in onda il film Una donna per amica con Fabio De Luigi e Laetitia Casta nel cast. La commedia riflette sull'annoso dilemma sulla possibilità di amicizia tra uomo e donna.

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Una donna per amica , Canale 5

Il film Una donna per amica è l'offerta di Canale 5 per la sua prima serata di oggi, martedì 21 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.25 circa ed è diretto da Giovanni Veronesi. La pellicola è stata realizzata inoltre nel 2014 ed appartiene al genere commedia, con un soggetto realizzato dallo stesso regista in collaborazione con Ugo Chiti. Il cast mette al centro i due attori Fabio De Luigi e Laetitia Casta, al fianco di altri volti conosciuti sul piccolo schermo e nel mondo della comicità come Geppi Cucciari, Monica Scattini, Virginia Raffaele, Flavio Montrucchio, Adriano Giannini, Valeria Solarino, Valentina Lodovini, Emma Blasi e Miriam Dalmazio.

UNA DONNA PER AMICA, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Una donna per amica ruota attorno al legame di amicizia fra l'avvocato Francesco e la veterinaria Claudia. I due si conoscono da molto tempo, ma la loro amicizia verrà bersagliata dall'incontro della donna con Giovanni, che diventerà in seguito suo marito. L'uomo tuttavia impiega poco tempo prima di rivelare il suo animo violento, tanto da spingere Claudia a chiedere l'aiuto e l'ospitalità di Francesco. Quest'ultimo intanto ha intrecciato una relazione con la collega Lia, con cui sta per andare a convivere. Francesco però si accorgerà subito dopo che la sua amicizia con Claudia potrebbe comportare un sentimento in più, tanto da decidere di mentire a Lia riguardo la presenza della donna nella sua vita. Claudia invece cadrà fra le braccia di Francesco, salvo poi pentirsene e vivere un'avventura con l'ex compagno di scuola Luca. Una volta scoperto l'inganno, l'ex amico deciderà tuttavia di chiudere definitivamente ogni rapporto con Claudia, anche quando nella sua vita, prima dell'incontro con la futura moglie Giulia, apparirà la sorella dell'amica, Anna.

