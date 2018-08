Uomini e Donne/ Eugenio Colombo, "nuova" vita dopo Zeno: parla l'ex tronista (Trono Classico)

21 agosto 2018 Anna Montesano

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

La vita di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia è cambiata, ancora una volta. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne, una delle più longeve del dating show, ha messo al mondo da pochi giorni il loro secondo figlio, Zeno, ed è Eugenio ad ammettere che tante cose sono cambiate. L'ex tronista lo fa nel corso di un'intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. "Con l’arrivo del mio secondo figlio, mio padre mi ha dato molti consigli. - ammette Eugenio, che svela di aver avuto un forte supporto dai suoi genitori - Ma quello che più mi ha colpito è stato quando mi ha detto di ricordarmi sempre che i figli sono tutti uguali, non dovrò mai avere, come padre, preferenze." E continua: "Sono molto premuroso a volte peggio della madre, ma Francesca con Brando, il nostro primogenito, è formidabile: gestisce un bambino che è una dinamite."

"SONO STATO FORTUNATO, HO UNA FAMIGLIA SPLENDIDA"

Eugenio Colombo ammette di essere molto presente e tanto premuroso con i suoi due figlio, Brando e Zeno: "Io mi reputo un uomo generoso. Vorrei che i miei figli avessero questa mia qualità. Avere un cuore grande aiuta nella vita.". Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono una coppia soldida e davvero innamoratissima. Un sostegno l'uno per l'altro. L'ex tronista di Uomini e Donne ammette di essere molto soddisfatto della sua famiglia e della vita che si è creato: "Nella mia vita rifarei tutto, non vorrei cambiare nulla. - ammette Eugenio, che così conclude - Sono stato fortunato. Ho una famiglia splendida accanto e un lavoro che mi appassiona e che mi sta regalando tante soddisfazioni. Non saprei cosa chiedere di più."

