Uomini e Donne/ Gemma Galgani "deve smetterla di farsi trattare male": il consiglio inaspettato (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani pronta a tornare in studio tra grandi novità: arriva il consiglio di Daniela Rinaldi del pubblico

21 agosto 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nuovi amori potrebbero attendere Gemma Galgani nel corso della nuova edizione di Uomini e Donne. La dama è pronta a fare il suo ritorno nello studio del Trono Over anche se molte cose quest'anno potrebbero cambiare. Non è ancora certo il ritorno di Giorgio Manetti in studio, anche se pare che il cavaliere voglia riprendere il suo posto nel parterre maschile, anche se la dama sembra pronta quest'anno a dare una svolta alla sua vita. Il ritorno di Manetti in studio potrebbe non toccarla più di tanto in quanto, voci insistenti, vorrebbero la Galgani finalmente libera dal pensiero di un amore ormai appartenente al passato. Anzi, l'estate che sta giungendo al termine è servita a Gemma a fare chiarezza nel suo cuore e a capire che Giorgio può portarle soltanto sofferenza e mai più quella felicità avuta anni fa.

UN BUON CONSIGLIO PER GEMMA GALGANI

A dire la sua su Gemma Galgani e Giorgio Manetti è stata anche un volto molto noto del pubblico parlante di Uomini e Donne: Daniela Rinaldi. Nonostante la nota "Danielona" non partecipi al Trono Over ma solo al Classico, al Magazine di Uomini e Donne confessa di seguirlo sempre e di avere un consiglio per la Galgani. "Le consiglierei di smetterla di farsi trattare male dagli uomini. Mi fa tenerezza. - ammette la Rinaldi, che ha un parere ben differente su Manetti - Invece Giorgio non lo sopporto: penso sia un 'furbetto'. Appena se ne rimane zitto sulla sedia per una settimana, s'inventa qualcosa per rimettersi in vista. Mi dispiace che Gemma sia innamorata di una persona sbagliata<. a="" lui,="" di="" lei,="" non="" gliene="" frega="" niente",="">

