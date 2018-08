Winona Ryder: "Io e Keanu Reeves siamo sposati da 26 anni"/ Le nozze sul set di Dracula: "Il prete era vero"

In vista del loro ultimo film, Winona Ryder ha ammesso di essere sposata con Keanu Reeves da 26 anni. Per le "finte" nozze sul set del film Dracula c'era infatti un vero sacerdote.

21 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Keanu Reeves sul set del film "47 Ronin"

Winona Ryder e Keanu Reeves sono sposati? La questione è stata sollevata dall'attrice americana, che nel corso di una recente intervista ha ammesso, tra il serio e il faceto, di essersi unita in matrimonio con il suo collega esattamente 26 anni fa. La location delle presunte nozze sarebbe quella allestita nel 1992 sul set di Dracula di Francis Ford Coppola, che ha visto entrambi arrivare all'altare vestendo i ruoli di Mina e Jonathan: "Vi giuro, io e Keanu siamo sposati nella vita reale", ha ribadito l'attrice nel corso della conferenza stampa per la presentazione del suo ultimo film, una pellicola dal titolo Destination Wedding che la vede nuovamente al fianco di Keanu Reeves. "C’è una scena nel film di Dracula - ha continuato l'attrice - in cui Mina e Jonathan si sposano. Il regista ha contattato un vero prete rumeno per rendere il matrimonio quanto più realistico possibile. Quindi sì, credo che mi posso considerare la signora Reeves".

"ERA IL GIORNO DI SAN VALENTINO"

Per la quarta volta in carriera, Winona Ryder e Keanu Reeves si sono ritrovati assieme sul set di un film, una pellicola dal titolo "Destination Wedding", che uscirà negli Stati uniti il prossimo 24 agosto. Negli anni passati, infatti, i due hanno condiviso il set del già citato film di Francis Ford Coppola "Dracula", oltre a quello che li ha visti recitare nel film "A Scanner Darkly". La divertente rivelazione di Winona Ryder sulle sue presunte nozze con Keanu Reeves ha però colto di sorpresa l’attore, che, nel bel mezzo della conferenza stampa, non ha nascosto di essersi completamente dimenticato di essersi unito in matrimonio con la sua stimata collega. "Non ti ricordi? - l'ha quindi incalzato Winona Ryder - Era il giorno di San Valentino" e solo a questo punto, con un divertito "Oh mio Dio, siamo sposati"", Keanu Reeves si sarebbe ricordato di aver partecipato al lieto evento.

© Riproduzione Riservata.