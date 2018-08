45 ANNI/ Su Rai 3 il film con Charlotte Rampling e Tom Courtenay (oggi, 22 agosto 2018)

45 anni, il film drammatico in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Charlotte Rampling, Tom Courtenay e Geraldine James, alla regia Andrew Haigh. Il dettaglio.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST CHARLOTTE RAMPLING

45 anni, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 21,15. La pellicola è stata diretta nel 2015 da Andrew Haigh, regista americano che ha ideato anche soggetto e sceneggiatura. Andrew Haigh è già famoso per aver portato al successo altri importanti film del calibro di Charley Thompson (Lean on Pete), Greeke Pete, Weekend e Markings. Ha inoltre curato la regia di alcuni episodi di una serie televisiva britannica intitolata Lookings. Nel cast di 45 anni troviamo grandi interpreti del panorama internazionale del calibro di Charlotte Rampling, Tom Courtenay e Geraldine James. Il personaggio principale di Kate Mercer è stato infatti affidato alla straordinaria Charlotte Rampling, attrice francese molto attiva negli anni 70 e 80 e resa celebre dalle sue apparizioni in film come Sherlock Holmes a New York, L'orca assassina, Angel Heart - Ascensore per l'inferno, Tra l'incudine e il martello e Il giardino dei ciliegi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

45 ANNI, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Kate e Geoff sono una coppia felicemente sposata da ben 45 anni. Il loro amore sembra felice e spensierato come un tempo e la monotonia della vita quotidiana sembra non aver minimamente scalfito il loro rapporto. Per festeggiare il loro 45° anno di matrimonio decidono di organizzare un maestoso party per rendere partecipi amici e parenti dello straordinario evento. Improvvisamente una lettera recapitata a Geoff lascia l'uomo profondamente turbato, minacciando l'equilibrio del matrimonio con Kate. Le spoglie dell'ex moglie di Geoff, infatti, vengono ritrovate a distanza di 45 anni dalla scomparsa della coppia. Come reagirà Geoff alla notizia? Il rapporto con la sua amata Kate tornerà ad essere lo stesso? Nel frattempo la festa per l'anniversario di matrimonio è quasi pronta.

