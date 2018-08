Alessandro D’Amico si dimentica di Alex Migliorini/ Uomini e Donne: il litigio trash e la frecciatina velata

Alessandro D’Amico si dimentica di Alex Migliorini, Uomini e Donne: il litigio trash con un follower su Instagram e la frecciatina velata dell'ex tronista.

22 agosto 2018 Valentina Gambino

Alessandro D'Amico dimentica Alex Migliorini

Alessandro D'Amico, ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne, ha litigato di recente su Instagram con un follower: il motivo? Eccolo svelato! L'ex fidanzato di Alex Migliorini, a quanto pare si sta nuovamente frequentando con Richard, ex compagno prima della sua esperienza con il programma condotto da Queen Mary. Se questo nome non vi è affatto nuovo, vi diciamo che non avete assolutamente torto. Ed infatti, proprio Richard è il famoso ragazzo che si è scambiato un passionale bacio con Alex, durante il Gay Pride in Spagna. Pochi giorni fa, l'ex corteggiatore tornato anche lui in Spagna per gestire un locale, ha voluto fare una dedica indirizzata al "suo" Richard. Tra lui e l'ex fidanzato è evidente una nuova implicazione sentimentale, nonostante il contatto appassionato con il buon Migliorini. Qualcuno online, gli ha fatto notare un dettaglio nemmeno troppo insignificante: nella dedica menzionando i tre anni passati insieme, si è letteralmente dimenticato della “parentesi” con l’ex tronista.

Alessandro D’Amico litiga con un follower: Alex gli lancia una bella frecciatina?

“Una domanda a cui vorrei una risposta poi potete anche bloccarmi: ma in questi tre anni di cui tu parli caro @ssandro_demycost ma Alex e che ruolo avrebbe avuto? (…) Pensavo che lo schifo si limitasse al fatto di dovervi rivedere vicini dopo tutto lo schifo, il reset e tutto il resto (ma quelle sono scelte, la vita è la tua se ti vuoi far distruggere fallo pure) e invece no sempre più in basso cadi con queste didascalie veramente di una povertà infinita, lo sono senza parole, mi chiedo quando ufficialmente sarai arrivato al fondo cosa potrà mai accadere!”, ha scritto un follower. Prontissima la replica di Alessandro D’Amico: “Quando avrai le palle di parlare dal tuo profilo, forse forse ti meriti una risposta. Fino ad allora caro continua a cercare tutte le risposte... PS: una volta che poi avrai perso tutto il tempo a pensarmi, poi facci sapere se c'è qualcuno che ti può sbattere un po' per farti rilassare caro/a”. “La tua eleganza, come al solito, è sempre in prima linea”, ha commentato il follower preso in causa. Anche in questo caso, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non si è tirato indietro: “Solita risposta banale! Aggiornatevi ragazzi! Se tanto ti piace venire qui e a dire stronz*te, così come io devo accettare le critiche, accetta le mie risposte”.

Successivamente, Alex Migliorini ha rotto il silenzio postando un primo piano su Instagram, accompagnato da una didascalia che sa di frecciatina: “Riflessione del mattino: c’è un confine sottilissimo tra un sano amor proprio e l’egoismo fine a se stesso. Il primo ci concede il lusso di amare noi stessi, pensare al nostro benessere, tenendo nella nostra vita quello che ci far star bene ed eliminando tutto ciò che ci danneggia. Persone incluse. L’amor proprio ci consente di amare gli altri senza riserve, senza condizioni e senza paure”.

