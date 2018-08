Asia Argento, "Ho fatto sesso con Jimmy Bennett": gli sms di TMZ/ L’attrice si ritira da festival in Olanda

Asia Argento e lo scandalo sulle presunte violenze a Jimmy Bennet: arrivano gli sms di TMZ che la smentiscono. L'attrice si ritira da un festival in Olanda.

22 agosto 2018 Emanuela Longo

Asia Argento e Jimmy Bennett (Foto Instagram)

Asia Argento travolta da un nuovo scandalo ma questa volta a parti inverse, o almeno all'apparenza. Dopo essere stata paladina del movimento #MeToo nonché apripista delle denunce contro il produttore americano Harvey Weinstein, definito "il mostro" di Hollywood per le presunte violenze sessuali subite dalla stessa attrice e regista italiana e da molte altre attrici, ora è lei ad essere stata investita dalla medesima accusa. Asia Argento in una nota dei giorni scorsi ha negato categoricamente di aver avuto rapporti sessuali con il giovane Jimmy Bennett, attore e musicista rock il quale nel 2013, all'età di 17 anni, avrebbe subito molestie proprio dalla Argento. Eppure Asia si sarebbe tradita da sola: il sito TMZ infatti ha pubblicato dei selfie e uno scambio di messaggi in cui l'attrice ammetteva invece di aver fatto sesso con Bennett quando ancora minorenne. "Ero gelata. Lui era sopra di me. Poi mi ha detto che ero stata la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni", avrebbe scritto all'allora compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno. Lo stesso avrebbe spinto a chiudere la faccenda con un maxi risarcimento in cambio del silenzio. Ancora messaggi, questa volta inviati ad un amico, nei quali l'attrice conferma ora negati: "Ho fatto sesso con lui. Non sapevo fosse minorenne".

NUOVE CONSEGUENZE DOPO LO SCANDALO: SI RITIRA DA UN FESTIVAL MUSICALE

Asia Argento con il nuovo scandalo che la vede protagonista è divenuta a tutti gli effetti "il bersaglio di una selvaggia e pubblica messa alla gogna sulle prime pagine di praticamente tutti i giornali italiani". A scriverlo è il New York Times in un nuovo pezzo che va ad aggiungersi a quelli sugli ultimi sviluppi relativi alla vicenda Asia-Bennet. Il giornale spiega inoltre come i titoli dei media italiani siano stati spietati contro la Argento andando da 'Asia Minor' a 'Et tu, Asia' fino ovviamente al banale 'Asia Weinstein'. Dopo le accuse di violenza sessuale nei confronti di Jimmy e culminate con il raggiungimento di un accordo da 380mila dollari, ovviamente non sono mancate le conseguenze dirette sulla vita professionale di Asia Argento. Oltre alla possibile cacciata da X Factor in qualità di giudice, infatti, la stessa attrice nostrana ha deciso di abbandonare uno dei suoi prossimi impegni che la vedeva in qualità di madrina ad un famoso festival musicale olandese, il Dutch Music Festival Role. Ne dà notizia RaiNews che riporta la nota degli organizzatori della manifestazione: "A causa della natura delle accuse che la circondano, la signora Argento ha scelto di ritirarsi dal suo impegno nell'edizione di quest'anno". Asia da tempo svolge un ruolo di primo piano nel festival in programma a novembre a Utrecht.

