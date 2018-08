BURLESQUE/ Su TV8 il film con Cher e Christina Aguilera (oggi, 22 agosto 2018)

Burlesque, il film in onda su TV8 oggi, mercoeldì 22 agosto 2018. Nel cast: Cher, Christina Aguilera e Cam Gigandet, alla regia Steven Antin. La trama del film nel dettaglio.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film musicale in seconda serata su TV8

NEL CAST CHRISTINA AGUILERA

Burlesque, il film in onda su TV8 oggi, mercoeldì 22 agosto 2018 alle ore 23,15. Burlesque è un film musicale che ha visto le sale cinematografiche nel 2010 grazie ad una produzione interamente a stelle e strisce, con la produzione che ha cercato di sfruttare l'interesse per i balli mascherati che la popolazione americana aveva scoperto all'inizio del nuovo millennio. La pellicola diretta dal bravo Steven Antin si basa su un soggetto ideato dallo stesso regista, essa è stata distribuita capillarmente in Italia dalla Sony Pictures, compagnia scelta dalla casa di produzione principale, la De Line Pictures. Ottimo il cast di attori agli ordini di Antin, tra di essi si segnalano due grandi cantanti internazionali, Cher e Christina Aguilera, per entrambi il film rappresenta l'esordio davanti ad una camera da presa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BURLESQUE, LA TRAMA DEL FILM MUSICALE

La pellicola inizia con la voglia di libertà di Ali, una giovane donna impegnata come cameriera in un piccolo paesino dell'Iowa. Ali crede di poter sfondare nel mondo dello spettacolo, grazie anche alla sua voce, e si reca cosi nella mecca di tutti gli spettacoli, quella Los Angeles vista come il paradiso dei balletti e dei lustrini. La donna dopo qualche peripezia capita al Burlesque Lounge, un bar che si occupa solamente di Burlesque. Il locale è gestito a fatica dalla bella e conturbante Tess stante che le sue rappresentazioni di ballo non attirano un forte pubblico. Ali è affascinata dai balli in maschera e sogna un giorno di calcare il palcoscenico, per questo non esita ad accettare il lavoro di cameriera tra i tavoli del Lounge, facendolo, guadagna il rispetto e la simpatia di un addetto al bar, tale Jack. La vita non è però rosea con Ali, una sera rientrando a casa scopre di essere stata rapinata, si accasa cosi con Jack che la ospita dietro il pagamento della metà dell'affitto. La cameriera inizia a studiare l'arte del Burlesque e lo fa mentre Tess è oberata dai tanti debiti accumulati dal suo locale. La manager sa che la situazione è alquanto difficile, da una parte deve contrastare le offerte di Marcus Gerber che vuole acquistare il locale, dall'altro deve combattere con la prima ballerina Nikki sempre ubriaca e in costante ritardo, come se non bastasse deve trovare una sostituta ad una ballerina che è rimasta incinta. Nella sua ricerca della sostituta alla ballerina in gravidanza, il ruolo viene affidato ad Ali che non solo corona il suo sogno ma si ritaglia il ruolo di protagonista allorquando Nikki arriva per l'ennesima volta in ritardo. Quel giorno ci sarà la conclamazione della contadinotta, come viene chiamata Ali dalla prima ballerina. Nikki infatti invidiosa taglia i cavi delle casse, ma Ali non si perde d'animo e inizia a cantare dal vivo, impressionando con la sua voce gli spettatori presenti in sala. Tutto vira per il meglio con Ali che ormai è una vera e propria stella, il locale però è pieno di debiti e alla fine Tess cede alle lusinghe di Marcus procedendo quasi alla vendita del Lounge. Ma sarà sempre Ali a salvare con un'espediente la situazione, convincendo un venditore di grattacieli ad acquistare la parte d’aria sopra il locale cosi che esso non possa essere abbattuto. La mancata vendita porta al successo del club, un successo che viene festeggiato con la rappresentazione di Show Me How You Burlesque, una canzone che Jack ha composto per quella Ali che piano piano ha conquistato oltre che la sua casa anche il suo cuore. Ali non solo salvando il locale ottiene il riconoscimento di Tess ma di fatto corona il sogno che l'aeva portata lontano dalla sua casa d'origine, ed al ritorno al suo piccolo paese viene acclamata come una vera e propria reginetta.

