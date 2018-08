CAPITAN HARLOCK/ Su Canale 20 il film con Shun Oguri (oggi, 22 agosto 2018)

Capitan Harlock, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Shun Oguri e Haruma Miura, alla regia Shinji Aramaki. La trama del film nel dettaglio.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'animazione in seconda serata su 20

NEL CAST SHUN OGURI

Capitan Harlock è una bella pellicola d'animazione datata 2013 che ha visto le sale cinematografiche grazie all'interessamento di una casa giapponese la Loei Animation. La pellicola diretta da Shinji Aramaki si basa sull'omonimo soggetto scritto da Leiji Matsumoto professionista voluto dalla direzione per prestare la sua opera come sceneggiatore. Il film distribuito in Italia dalla Key Films vede un buon cast di attori, tra di essi si segnalano Shun Oguri e Haruma Miura due attori molto conosciuti nel paese nipponico. La pellicola ascrivibile al genere dei film d'azione con connotazioni fantascientifiche non è una prima televisiva essendo stata programmata diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi del bel paese, essa andrà nuovamente in onda questo mercoledì 22 agosto in seconda serata su canale 20. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CAPITAN HARLOCK, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

La pellicola porta lo spettatore nel 2977 su un universo popolato da oltre cinquecento miliardi di abitanti, qui gli abitanti provenienti dalla terra sono sotto la giurisdizione della Coalizione Gaia, un'entità corrotta e piena di raccomandati. Nello spazio incrocia l'incrociatore spaziale Arcadia, esso comandato da un uomo misterioso, Capitan Harlock, rappresenta l'ultima speranza a disposizione degli abitanti dell'universo per liberarsi dalla Coalizione. I membri di Gaia non vogliono come è prevedibile però lasciare il potere ottenuto, e per questo motivo fomentano un progetto che dovrebbe portare alla morte dello stesso Harlock. Il prescelto per ottemperare alla difficile missione è Yama, l'uomo riesce a farsi arruolare nell'equipaggio dell'incrociatore spaziale grazie alla sua presunta voglia di libertà. Yama durante una battaglia riesce a conquistarsi grazie al suo coraggio e alla sua perizia come artigliere, la stima e il rispetto degli uomini dell'incrociatore, il suo scopo iniziale sembra che possa essere portato a compimento facilmente, ma lo spettatore scopre anche che il comandante della nave è al corrente dei propositi omicidi di Yama. Le due missioni vanno avanti in maniera simultanea, con Yama che cerca un approccio per eliminare il capitano e con l'incrociatore che cerca di posizionare cento ordigni che una volta detonati simultaneamente dovrebbero liberare gli umani dalla tirannide della Coalizione. Si arriva alla fase finale con Harlock che combatte contro Yama, il ragazzo però pur cercando di ucciderlo viene rinsavito dall'idea di libertà che il comandante dell'incrociatore veicola ai suoi sottoposti. Avviene cosi il cambio di consegna, con Yama che diventa il capo dell'incrociatore grazie anche al coraggio dimostrato in battagli, e con il capitano Harlock che lo affianca nella lotta di libertà contro la coalizione.

