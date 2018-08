CHICAGO FIRE 5/ Anticipazioni del 22 agosto 2018: Severide si trasferirà per amore di Anna?

Chicago Fire 5 anticipazioni del 22 agosto 2018, in prima Tv su Italia 1. Una mossa sbagliata di Anderson mette in difficoltà la 51. Severide è indeciso su Springfield.

Chicago Fire 5, in prima Tv su Italia 1

CHICAGO FIRE 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 22 agosto 2018, Italia 1 trasmetterà due nuovi episodi di Chicago Fire 5, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno l'13° ed il 14°, dal titolo "Pettegolezzi" e "Purgatorio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: Casey (Jesse Spencer) e Gabriela (Monica Raymund) continuano a fare i conti con l'addio a Louie. Il Tenente però reagisce in modo diverso, scegliendo di mettere da parte tutti gli oggetti e giocattoli regalati al bambino. Quando si scopre che la mensa è colpita da un topo, Casey ordina a tutta la squadra di iniziare le operazioni di pulizia profonde. La squadra viene chiamata poi per il malore di una studentessa in gita, che accusa forti dolori all'addome e che si rivelano dovute ad un parto in corso di cui Darla (B.K. Cannon) non era a conoscenza. Dawson e Brett (Kara Killmer) sono alla fine costrette a farla partorire sul post in fretta, a causa della posizione podalica della bambina. Più tardi, Severide (Taylor Kinney) raggiunge l'ospedale e scopre che Anna (Charlotte Sullivan) si è già rimessa in piedi e che potrebbe uscire nel giro di pochi giorni. Durante una successiva chiamata, Casey viene preso in ostaggio da un criminale che gli punta addosso la pistola e che gli impone di riberarlo nonostante il rischio in corso di un'esplosione. Il Tenente mette quindi a rischio la sua vita e quella di Severide, ma l'incendio divampa in fretta. Una volta analizzate le macerie, Casey realizza che il criminale è fuggito. Ore dopo, Severide scopre che Anna ha lasciato l'ospedale prima del tempo.

Dopo aver terminato le ricerche dello sconosciuto, Casey rivela a Severide di non aver ancora consegnato l'anello a Dawson. Durante un intervento, i due paramedici invece accorrono in aiuto del proprietario di un appartamento aggredito a morte. Boden informa poi l'intera squadra che il criminale incontrato da Casey possedeva un grande quantitativo di armi e teme che possa rifarsi contro la Caserma. Nel frattempo, Severide inizia a valutare la possibilità di tornare a Sprinfield per Anna, anche se sembra voler rimandare anche solo una chiamata. Più tardi, Brett affronta Antonio (Jon Seda) dopo aver scoperto che ha rivisto l'ex moglie ed inizia a dubitare che possa essere pronto per stare con lei. Durante un intervento in un palazzo, Casey scopre che il criminale lo ha trovato e che ha deciso di ucciderlo. Severide scopre invece che ha già piazzato dei detonatori lungo la struttura, ma Casey riesce a salvarsi grazie all'aiuto dei compagni. Più tardi, Antonio risolve le tensioni con Brett, mentre i ragazzi organizzano una festa per Casey e Gabriela.

ANTICIPAZIONI DEL 22 AGOSTO 2018, EPISODO 13 "PETTEGOLEZZI"

Le tensioni per la Caserma 51 non sono ancora finite. Non aiuterà l'intervento sul campo di due squadre diverse della zona, che spingeranno Boden a prendere una decisione in disaccordo con l'altro Comandante. Quest'ultimo tra l'altro ha appena ricevuto una promozione e questo contribuirà a danneggiare la reputazione di Boden, così come la Caserma 51 grazie alle azioni dell'altro ufficiale. Intanto, Severide è sempre più convinto di volersi trasferire altrove e decide di lasciare Chicago per trasferirsi a Sprienfield per un altro incarico sul campo. Dawson cerca di fare in modo che Brett trovi un compagno, mentre Herrmann interviene nella scuola del figlio per un problema. EPISODIO 14 "PURGATORIO" - A causa degli ultimi eventi, il Comamndante Anderson decide di riassegnare i vigili del fuoco della 51 ad altri incarichi. Solo Dawson, Severide e Gabriela rimangono indietro. Boden cerca invece a fermare l'operazione di smistamento, ma Anderson sembra avere più potere ai piani alti. Severide cerca quindi di mettere in diffoltà il Comandante, mentre quest'ultimo cerca di distribuire le risorse rimanenti in altre località. Severide continua alla fine a pensare di dover lasciare il lavoro e fare altro.

