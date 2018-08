Elisa Isoardi/ “La Prova del Cuoco” parte male: non ci sono chef

Elisa Isoardi si prepara all'inizio de "La prova del cuoco", ma dopo l'abbandono di Antonella Clerici, tanti chef hanno deciso di lasciare il programma. Chi sostituirà i volti più amati?

Elisa Isoardi a "La prova del cuoco" senza chef

La fidanzata e futura sposa del Ministro deli Interni, Matteo Salvini, prende il posto di Antonella Clerici per la conduzione de “La prova del cuoco”. Dopo l’abbandono in lacrime della storica conduttrice, anche gli chef con cui lavorava hanno deciso di lasciare il programma, probabilmente spinti dalla grande amicizia che li lega alla Clerici. Tra coloro che non presteranno più il volto alla nuova edizione de La prova del cuoco ci sono Anna Moroni, Alessandra Spinisi, Marco Bianchi, Roberto Valbuzzi e Daniele Persegani. Gli autori del format sono già al lavoro per inserire qualche nuovo chef all’interno del programma, tra le new entry è stato confermato dalla stessa Elisa isoardi, Andrea Lo Cicero, ex rugbista e già volto televisivo.

ANDREA LO CICERO

Andrea Lo Cicero sarà infatti una delle tante novità de La prova del Cuoco. Ad annunciare la sua presenza è stata Elisa Isoardi con una fotografia: “Noi siamo pronti. Il 10 si parte con la prova del cuoco!”. L’ex rugbista ha già partecipato a numerosi programmi televisivi, quali “Giardini da incubo”, “L’uomo di casa” e “Celebrity Masterchef”. Dopo diciotto anni il cooking show più famoso della Rai sta subendo una grande rivoluzione. Una decisione presa in primis dalla stessa Antonella Clerici che ha preferito ridurre gli impegni lavorativi per concentrarsi sulla famiglia. Ma senza mai abbandonare il piccolo schermo, in cui tornerà con la conduzione di “Portobello”, programma che fu di Enzo Tortora.

