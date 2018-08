Eva Henger e l'aborto: "Ho perso un bambino"/ Confessione shock: "Ora provo un grande senso di vuoto"

22 agosto 2018 Anna Montesano

Nell'ultimo anno Eva Henger è stata protagonista di molte interviste, soprattutto dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Qui è stata una delle due parti principali dell'ormai ben noto canna-gate, che l'ha vista scontrarsi fortemente con Francesco Monte. Ma dopo aver a lungo parlato della sua partecipazione all'Isola, del canna-gate e dello scontro con Monte, Eva Henger ha deciso di portare a galla una parentesi molto triste e dolorosa della sua vita. La showgirl, con un passato da attrice porno, ha infatti ammesso di aver perso un bambino. La rivelazione shock è stata fatta nel corso dell'intervista al settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana. "Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta. - ha raccontato la Henger - Ma dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto."

"AVEVO ANNULLATO TUTTI GLI IMPEGNI LAVORATIVI, POI..."

Eva Henger aspettava un bambino dal compagno Massimiliano Caroletti. All'età di 45 anni, la donna stava per mettere al mondo il suo terzo figlio e, per far sì che andasse tutto per il meglio, aveva anche annullato tutti gli impegni lavorativi. Purtroppo, però, tutto ciò non è bastato: "Avevo annullato tutti gli impegni di lavoro. Sapevo che una maternità non è facile alla mia età. - ha raccontato al settimanale Oggi. Una perdita terribile che ha avuto su di lei un durissimo colpo - Ora provo un grande senso di vuoto" ha infatti ammesso. Non è mancata, nel corso dell'intervista, una battuta sulla possibile partecipazione di Caroletti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: "Massimiliano è troppo vero per essere preso, troppo scomodo, dice quello che pensa e non ha santi in paradiso. Lo guarderà in tv da casa, assieme a me."

