FACILE PREDA/ Su Canale Nove il film con Sylvester Stallone (oggi, 22 agosto 2018)

Facile preda, il film thriller in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: William Baldwin e Cindy Crawford, alla regia Andrew Sipes. Il dettaglio della trama.

Facile preda, il film thriller in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 21,25. La regia è di Andrew Sipes. La sceneggiatura si ispira al romanzo romanzo Bersaglio facile (A Running Duck / Fair Game) di Paula Gosling. Da questo stesso libro è stato tratto anche un altro film, Cobra (1986), con Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen. Gli attori di Facile preda sono invece William Baldwin e Cindy Crawford, che interpretano rispettivamente Max Kirkpatrick e Kate McQuean. Le riprese si sono svolte a Coral Gables, in Florida, a Miami Beache presso il Florida Keys National Marine Sanctuary. Per il ruolo di kate prima che a Cindy Crawford si era pensato a Geena Davis, Julianne Moore e Brooke Shields, le quali però rifiutarono in quanto erano tutte impegnate in altri progetti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Kathryn McQuean, detta Kate, è un avvocato civilista che si sta occupando di una causa di divorzio. In questo ambito cerca di acquisire la proprietà di un cargo ancorato al largo della Florida come corrispettivo degli alimenti dovuti alla sua cliente. La donna non può sapere che corre un grosso rischio, il cargo infatti è del malvivente Emilio Juantorena il quale ne ha reso la base di alcuni agenti del KGB coinvolti nel riciclaggio di denaro sporco. Quando Kate rischia di essere uccisa, le viene assegnata una guardia del corpo personale, il detective Max Kirkpatrick. Dovrà faticare parecchio per mantenere incolume la sua protetta, con la quale svilupperà un particolare feeling.

