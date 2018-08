Fabrizio Moro ed Ermal Meta / La coppia ricomposta dopo la vittoria del Festival di Sanremo (Hit the road man)

Fabrizio Moro ed Ermal Meta, Hit the road man

Ermal Meta e Fabrizio Moro continuano a registrare una popolarità senza fine sia come solisti che in coppia. Il sodalizio musicale fra i due cantautori ha permesso ad entrambi di confermarsi fra gli artisti più interessanti degli ultimi anni, complice la loro vittoria al Festival di Sanremo. Un'unione che tuttavia non toglie nulla alla presenza in solitaria di Meta e Moro in fatto di concerti. Un concerto a Taormita, presso il Teatro Antico, per Ermal lo scorso 17 agosto ed a Rossano due giorni dopo grazie allo spettacolo presso l'Anfiteatro M De Rosis. Un concerto a Trani invece per Moro, pronto ad accogliere una folla di ammiratori in Piazza Duomo e con una scaletta che spazia da tutto quello che volevi a E' solo amore, 21 anni e pace. Il live del 21 agosto 2018 non sarà l'unica occasione per vedere Fabrizio Moro, che in coppia con Ermal Meta sarà ospite di Hit The Road Man per la puntata di stasera su Canale 5. Poche ore di distanza dall'ultimo live di Moro ad Assisi, dove una folla interminabile di mani si sono alzate per applaudirlo sul palco. Un evento che tra l'altro è lo stesso artista a mostrare su Instagram, grazie ad un video che ha girato al termine dello show. Clicca qui per vedere il video di Fabrizio Moro.

ESTATE INTENSA

L'estate sarà intensa per Fabrizio Moro e Ermal Meta, entrambi impegnati a portare avanti i rispettivi tour. Non abbiamo armi per Meta, che ha intenzione di continuare ad incontrare i fan in concerto fino alla fine del prossimo settembre. "Secondo me la cosa importante non è la musica, ma come si fa", ha riferito a Cosmopolitan in questi giorni in una lunga intervista, in cui si è rivolto in particolar modo alle nuove generazioni. I giovani e giovanissimi dovrebbero ricordare sempre "che il mondo non è nostro", riferisce Meta pensando a come la cultura dovrebbe essere alla base dell'istruzione di ognuno. "Contiene rispetto e conoscenza", sottolinea infatti nel suo intervento. Intanto gli ammiratori continuano la caccia ai biglietti anche per il live previsto a Chieti il prossimo 25 agosto, presso l'Arena Civitella. Un'occasione d'oro che permetterà ai fan affetti da disabilità di sfruttare un'area speciale in platea creata appositamente e accessibile grazie a Via Ravizza, come ricorda Chieti Today. Pochi giorni fa, Meta ha invece festeggiato il compleanno del figlio Libero, il primogenito nato nel 2009, quattro anni prima della sorellina minore Anita. "Buon compleanno ometto", scrive infatti sui social allegando una foto che mette in luce come Libero abbia ereditato di sicuro gli occhi di papà Fabrizio.

Buon compleanno ometto #libero#9 #happybirthday Un post condiviso da Fabrizio Moro (@fabriziomoropage) in data: Ago 17, 2018 at 4:01 PDT

