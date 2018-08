Fanny Neguesha è mamma / È nato Isaiah King, primo figlio con Mario Lemina: l'annuncio su Instagram

22 agosto 2018 Anna Montesano

Fanny Neguesha e Mario Lemina

Fanny Neguesha è diventata mamma. La compagna di Mario Lemina, calciatore del Southampton con un passato nella Juventus, ha messo al mondo un maschietto, il cui nome è Isaiah King. Ad annunciarlo è stata proprio la modella e influencer, nota soprattutto per la sua lunga e travagliata storia d'amore con Mario Balotelli, con un lungo post su Instagram che è il benvenuto al suo primogenito. Una bellissima e commovente dedica che inizia così: "Mio piccolo, quando verrà il giorno in cui parlerai, parlami senza paura. Per favore, dimmi quando le cose ti sembrano ingiuste. Se un giorno ti faranno sentire indegno di essere amato, non dimenticare mai che sei tutto per me" si legge nel post della Neguesha.

IL COMMOVENTE POST DI FANNY

Nel suo lungo messaggio di benvenuto al piccolo Isaiah King, la compagna di Lemina scrive: "Non temere il mio giudizio se farai delle scelte di cui non andrai orgoglioso. Non aver paura di dirmi i tuoi errori. Non accettare minacce o intimidazioni. Non fermarti davanti a nulla. Viviamo in un mondo in cui gli agnelli finiscono per essere uccisi dai lupi. Ma tu sei nato sotto il segno del re. E anche se il mondo ti volterà le spalle non sarai mai solo. Io sarò la tua alleata, legata a te per sempre! Mio figlio, il mio amore, il mio perdono e la mia tolleranza per te non avranno limiti. Non ti renderai sempre conto dell'amore che ho per te eppure sei l'unico che sa come batte il mio cuore da dentro .... Benvenuto Isaïah-King. Con amore infinito... la mamma e il papà".

