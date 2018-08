Fedez e Chiara Ferragni/ Abito da sposa bianco? Gli ultimi indizi prima delle nozze dell’anno

Manca sempre meno al matrimonio dell'anno. Federico Lucia e Chiara Ferragni stanno per diventare marito e moglie; la sposa sceglierà un abito bianco da indossare?

22 agosto 2018 Valentina Gambino

Fedez e Chiara Ferragni

Manca sempre meno al matrimonio dell'anno. Federico Lucia e Chiara Ferragni stanno per diventare marito e moglie. L'1 settembre in quel di Noto, la coppia convolerà a nozze con rito civile. Fedez infatti, in più di una occasione ha raccontato di non credere in Dio e quindi, nella coerenza che da sempre lo contraddistingue, ha deciso di sposarsi lontano da altari e promesse religiose. Proprio per lo stesso motivo, il piccolo Leone non è stato ancora battezzato. Dopo la bellissima proposta di matrimonio all'Arena di Verona, ne sono accadute di cose. Le sorprese per queste nozze, saranno molteplici, a cominciare dall'abito da sposa che verrà indossato dall'imprenditrice digitale più famosa in Italia. La fashion blogger potrebbe stupire tutti quanti e presentarsi di bianco vestita? La tradizione “impone” questo ma, così come ci hanno abituati, il rapper e la sua futura sposa, non amano di certo rispettarla.

Abito da sposa e location, gli ultimi dettagli

In moltissimi pensavano che per il fatidico “sì”, la sposa avrebbe potuto optare per un abito rosa, colore che proprio Chiara Ferragni aveva scelto lo scorso anno per “sfilare” sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. Durante quella occasione, il pancino sospetto si era trasformato in una conferma. In questi giorni però, l’imprenditrice digitale ha pubblicato uno scatto indossato un look in bianco e scrivendo al seguito: “Entrando nel mood del matrimonio”, tentativi di destabilizzare i fan? Abito bianco o meno, la coppia si sta godendo gli ultimi giorni di relax ad Ibiza, in attesa di fare ritorno in Italia con il figlio Leone che da poco ha compiuto 5 mesi. Tra pochissimi giorni infatti, i due voleranno a Noto per organizzare gli ultimi dettagli del matrimonio. L’influencer e il rapper milanese per la cerimonia di nozze del prossimo 1 settembre hanno prediletto una tenuta a Palazzolo Acreide, ad una ventina di chilometri di distanza da Noto, la località nel Siracusano all’inizio sbucata fuori come prescelta dalla coppia.

© Riproduzione Riservata.