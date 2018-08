Flavio Briatore / Nuovo amore dopo Elisabetta Gregoraci? "Una donna misteriosa l'ha conquistato"

Flavio Briatore ha ritrovato l'amore dopo la rottura con Elisabetta Gregoraci? Il settimanale Chi lancia il gossip nel nuovo numero: "Flirt con una donna misteriosa"

22 agosto 2018 Anna Montesano

Flavio Briatore

Sono trascorsi otto mesi dalla fine della relazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Tante le cose che in questo periodo sono cambiate, a cominciare dal fatto che, nella vita della nota conduttrice, è entrato un altro uomo. Lui è Francesco Bettuzzi ha 42 anni, è originario di Parma, ed è un imprenditore nel settore cosmetico per un brand di cui Elisabetta Gregoraci è proprio testimonial. Proprio il settimanale Chi li ha paparazzati di recente a New York, abbracciati e contenti per le strade della nota cittadina. Ma se Elisabetta è già felice accanto ad un altro uomo, anche Flavio Briatore pare abbia una nuova fiamma. A lanciare l'indiscrezione è ancora una volta il settimanale Chi, che vorrebbe il noto imprenditore, e padre di Nathan Falco, insieme ad un altra donna.

CHI È LA DONNA MISTERIOSA?

Flavio Briatore, come dimostrano le foto e i video pubblicati su Instagram, sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna, a Porto Cervo, insieme al figlio Nathan Falco. È diventata virale la serata al Billionaire con Fedez, che ha visto il piccolo Nathan cantare e suonare al fianco del suo idolo. E tra una serata e l'altra, sembra proprio che una donna misteriosa sia riuscita a fare colpo su Briatore. Non si conosce l'identità della fortunata, ma il settimanale Chi tiene a chiarire che potrebbe trattarsi solo di un "flirt estivo". Staremo a vedere se potrà diventare una relazione stabile e duratura, fino ad allora è molto probabile che questa conoscenza rimanga "riservata"...

