GAMBIT-GRANDE FURTO AL SEMIRAMIS/ Su Rete 4 il film con Shirley MacLine (oggi, 22 agosto 2018)

Gambit - Grande furto al Semiramis, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Michael Caine e Shirley MacLaine, alla regia Ronald Neame. Il dettaglio.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST MICHAEL CAINE

Gambit - Grande furto al Semiramis, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 16,45. Film di produzione statunitense con mezzo secolo di storia ormai alle spalle, essendo stato realizzato nel 1966, 'Gambit - Grande furto al Semiramis' ha come protagonisti due star del cinema di Hollywood come Michael Caine nella parte di Harry Tristan Dean e Shirley MacLaine nella parte di Nicole Chang. Completano il cast Herbert Lom nella parte di Ahmad Shahbandar, Roger C. Carmel nel ruolo di Ram, mentre Maurice Marsac interpreta il direttore dell'hotel, John Abbott è Emile Fournier, Richard Angarola ha la parte del Colonnello Salim ed Arnold Moss ha il ruolo di Abdul. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GAMBIT - GRANDE FURTO AL SEMIRAMIS, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

I protagonisti di 'Gambit - Grande furto al Semiramis' sono il giovane ladruncolo Harry Dean e lo scultore Emile Fournier, che dopo il loro incontro decidono di organizzarsi per mettere a punto il furto che risolverebbe in maniera definitiva la loro vita. Si tratta infatti di rubare una delle più preziose sculture esistenti al mondo, una ceramica cinese posseduta dal celebre miliardario Shahbandar. Per arrivare alla statua di ceramica, preziosissima, i due devono entrare nelle grazie del miliardario carpendo la loro fiducia. L'occasione d'oro capita quando Henry ed Emile si imbattono in Nicole Chang, una ballerina che assomiglia come una goccia d'acqua alla moglie di Shahbandar, defunta prematuramente per la sua disperazione, col miliardario che non si è mai rassegnato alla perdita della consorte. Harry e Dean decidono dunque di pagare Nicole ben cinquemila dollari per impersonare la rediviva moglie di Shahbandar, e riuscire così ad avvicinare la preziosissima statua del miliardario. Il furto riesce ed i tre ladri si ritrovano così ad Hong Kong, nello studio dello scultore Emile, pronti a dividersi il bottino, ma come spesso avviene in questi casi non tutto va come previsto, e Nicole si dimostra più ambiziosa rispetto ai cinquemila dollari ricevuti come da patti iniziali. Nel frattempo, Shahbandar scopre l'inganno e sembra poco intenzionato a lasciare la preziosa statua nelle mani dei furfanti, Nicole è stata poi così fedele come sembra, oppure il piano rischierà di saltare proprio per la scaltrezza della ragazza?

