Georgette Polizzi/ Video, primo bagno in piscina dopo la sclerosi multipla: “La voglia di farcela ha vinto!”

22 agosto 2018 Valentina Gambino

Georgette Polizzi, il successo dopo Temptation Island

Georgette Polizzi continua ad andare avanti a testa alta, combattendo la sclerosi multipla. La sua lotta ha appena avuto inizio e, da due mesi a questa parte, l'ex protagonista di Temptation Island ha finalmente abbandonato la sedia a rotelle facendo notevoli passi in avanti. Esattamente come ha mostrato sul suo account ufficiale di Instagram, la stilista è comparsa anche alle prese con il nuoto. Dentro la piscina, ha portato al termine una vasca intera, con il costante supporto del compagno Davide Tresse che non l'ha mai lasciata da sola in questo momento così difficile della sua vita. "Queste sono le cose che amo condividere sui social – ha scritto Georgette - Ce l’ho fatta pollini... e voglio condividere con voi questa gioia!! Ho lanciato la carrozza due mesi fa ed oggi sono riuscita a fare una vasca intera senza fermarmi!! La coordinazione ancora mi manca... i muscoli fanno malissimo... ma la voglia di farcela ha vinto tutto!! E poi lui, Davide Tresse, che condivide con me ogni mio traguardo! Ed è proprio come la canzone che ho scelto: Quante volte nella vita pensiamo di non farcela? Forse troppe... alle volte però basta volerlo e la forza di farcela arriva!!".

Georgette Polizzi dopo Temptation Island, ha avuto anche modo di fare conoscere il suo lavoro da stilista. La ragazza, ha mostrato sul web tutta la sua creatività, facendo comprendere il suo lavoro e la sua vera passione. Portando avanti la sua lotta contro la sclerosi multipla, ha confidato attraverso il suo profilo Instagram le sue emozioni prima del lancio della nuova linea di abbigliamento nata grazie al suo brand. “Pazzesca la vita… quante cose variano… mutano e cambiano abito! Poco più di un mese fa dopo tante richieste ho deciso di lanciare la linea di tee GeorgettepoL ®… Sinceramente mi vergognavo e ripetevo al mio staff che non me la sentivo… Mi sembrava una cosa spocchiosa!! E loro mi dicevano è il marchio e ci stà!! Ma io vedevo comunque il mio nome scritto lì su quel pezzo di tessuto e avevo il terrore di risultare esagerata. Ed invece… ad ogni è diventata la best seller del mio brand” ha scritto la stilista. Poi ha anche rivelato che alcune aziende importanti l’hanno contattata per creare articoli con il suo logo. “Grazie a tutti voi per avermi regalato questa gioia…. un giorno chi lo sà magari diventerà un must have e guardando indietro penserò a quanto stupida è stata la mia esitazione…”.

