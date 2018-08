I CIRCUITI DELL'AMORE/ Su Canale 5 il film con Shenae Grimes-Beech (oggi, 22 agosto 2018)

I circuiti dell'amore, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Shenae Grimes-Beech ed Emily Tennant, alla regia David Weaver. La trama del film nel dettaglio.

I circuiti dell'amore sarà il film in onda nel pomeriggio di Canale 5 qiesto mercoledì 22 agosto 2018 a partire dalle ore 16.30. La pellicola tedesca realizzata in maniera specifica per il mercato televisivo è stata diretta dal regista David Weaver. Il cast del film è composto da Shenae Grimes-Beech, Emily Tennant, Emily Mae Giles, Tyler Hynes, Ryan Bruce, Lochlyn Munro, Yvonne Chapman e Blair Penner, sono tutti attori che fanno parte della scena del piccolo schermo in Germania, noti per le loro interpretazioni in produzioni per la televisione. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

Il protagonista de 'I circuiti dell'amore' è Mattilynn Dupree, una donna che ha dedicato gran parte della propria vita al lavoro, ma vede crollare tutte le sue priorità ed il castello di certezze che si era costruita quando si vede negata la promozione per la quale aveva lavorato mettendo tutto se stesso. Una decisione che porta Mattilynn a prendersi una pausa, decidendo di tornare nella sua città natale per partecipare al matrimonio della sorella, che non vede da tempo. Tornare nei luoghi della sua gioventù metterà ancor più in crisi le certezze che Mattilynn si è costruita col tempo, e la decisione di restare a casa definitivamente viene per lei rinforzata dall'incontro con il vecchio amico Jake, una delle poche persone con la quale sente di avere ancora qualcosa in comune. In attesa di partecipare al matrimonio, Mattilynn sente che aver ritrovato le sue radici l'ha riportata a rimettere ordine e chiarezza, e soprattutto serenità, nella sua vita. La ragazza però vede cambiare di nuovo tutto in un baleno, visto che il suo ex la raggiunge in città per ricucire il loro rapporto, e contemporaneamente il suo capo la richiama al lavoro spiegandole come le condizioni siano mutate all'improvviso, e la promozione tanto agognata sia di nuovo a portata di mano. Mattilynn sarà dunque di fronte al bivio decisivo della sua vita, tornare sui suoi passi per completare ciò che aveva lasciato in sospeso lontano da casa, oppure riabbracciare il suo passato e ritrovare definitivamente se stessa.

