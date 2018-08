IL SILENZIO DEL TESTIMONE/ Su Rai 2 il film con Dermot Mulroney (oggi, 22 agosto 2018)

Il silenzio del testimone, il film in onda su Rai 2 oggi nel primo pomeriggio. Nel cast: Dermot Mulroney e Michael Cudlitz, alla regia Peter Markle. La trama del film nel dettaglio.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Rai 2

NEL CAST ANCHE MICHAEL CUDLITZ

Il silenzio del testimone, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 14,00. Il silenzio del testimone è una pellicola di produzione americana datata 2011, essa che vanta una produzione interamente americana ha visto la regia di Peter Markle, con il regista che nei ruoli principali ha scelto Dermot Mulroney e Michael Cudlitz, buona anche l'interpretazione di Anne Heche che nella trama interpreta Kate Robb. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La pellicola verte sulla vita di un giovane avvocato Tony Lord. Il professionista nonostante la sua giovane età è un vero e proprio maestro dei fori giudiziari e ritorna nella città natale, per partecipare in qualità di difensore al processo che vede alla sbarra degli imputati il suo amico Sam Robb. Quest'ultimo si trova al centro di un intricato processo che lo vede accusato dell'omicidio di uno studente, studente a cui era legato vista la sua professione di insegnante. Tony si trova ad affrontare il processo in un turbinio di emozioni, a lui stesso era infatti capitato nella giovinezza di essere stato accusato ingiustamente dell'assassino della sua prima fiamma. Durante il dibattimento emergono i dubbi di Tony sull'innocenza di Sam, arriva anche forte il risentimento di alcuni paesani dei due, con molti che ancora ricordano la vicenda alla quale Tony era legato. La grande cocciutaggine dell'avvocato riesce però a riportare le cose sulla giusta via, egli non solo riesce a risolvere l'intricata matassa che ruota attorno alla vicenda dell'amico, ma finanche sbroglia l'indagine dell'assassino che lo vedeva coinvolto in veste d'imputato. Alla fine del film l'avvocato potrà lasciare il suo piccolo centro, Lake City, con la consapevolezza non solo di aver evitato a Sam la gattabuia, ma anche di aver risolto i conti del passato che gli portavano a volte ricorrenti incubi.

