IL SOSPETTO/ Su Rai Movie il film con Mads Mikkelsen e Thomas Bo Larsen (oggi, 22 agosto 2018)

Il sospetto, il film drammatico in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Mads Mikkelsen e Thomas Bo Larsen, alla regia Thomas Vinterberg. La trama.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST MADS MIKKELSEN

Il sospetto, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 22,50. Una pellicola drammatica dal titolo oroginale Jagten che è stata girata in Danimarca nel 2012 ed è stata diretta e prodotta dal regista Thomas Vinterberg. Il film Il sospetto è stato presentato al Festival del Cinema di Cannes e in questa sede l'attore Mads Mikkelsen, che interpreta il personaggio di Lucas, vinse un premio per la sua interpretazione. Con lui fanno parte del cast Thomas Bo Larsen (Theo), Annika Wedderkopp (Klara) e Lasse Fogelstrøm (Marcus). Il film fu candidato anche agli Oscar come miglior film straniero e ricevette molte altre nomination e riconoscimenti. Nei Paesi anglosassoni il film è stato distribuito con il titolo The Hunt. Questo fu il primo film danese ad essere ammesso al Festival di Cannes del 1998. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL SOSPETTO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Lucas è un uomo tranquillo che lavora come maestro in una piccola cittadina dove è benvoluto da tutti. Ha una ex moglie con cui è in buoni rapporti e un figlio a cui vuole molto bene. Un giorno però la sua vita viene stravolta da un'accusa infamante. Una delle bambine della sua scuola lo accusa di molestie. In realtà la bambina si è inventata tutto e ripete dei discorsi che ha sentito fare da degli adulti, ma l'opinione pubblica subito emargina Lucas. Anche dopo che verrà scagionato, ristabilire la sua buona reputazione con il vicinato apparirà come un'impresa molto difficile.

© Riproduzione Riservata.