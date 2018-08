Marco Cartasegna / Confessioni su Soleil Sorgé e critiche al Governo e ad Asia Argento

Marco Cartasegna, su Instagram, risponde alle domande dei fan. L'ex tronista di Uomini e Donne parla di Soleil Sorgé e lancia critiche al Governo e ad Asia Argento

22 agosto 2018 Anna Montesano

Marco Cartasegna e Soleil Sorgè

C'è chi ha sospettato che la loro storia d'amore fosse già finita, ma la verità è un'altra. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè stanno insieme e stanno vivendo una bellissima vacanza estiva, la prima come coppia. A confermarlo è stato proprio Marco, che nelle ultime ore ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan attraverso Instagram. Tre aggettivi per descrivere la sua Soleil, è una delle prima domande poste dai fan; Cartasegna risponde "Spontanea, simpatica e direi sicura di sé". Molte domande sono sul percorso fatto a Uomini e Donne e su cosa l'abbia portato sul trono di Canale 5. Marco Cartasegna ha una risposta ben precisa: "Ci sono un sacco di motivi, ma il principale è stato la curiosità." Uomini e Donne non è, tuttavia, l'unico argomento che l'ex tronista affronta.

CRITICHE PER ASIA ARGENTO E IL GOVERNO

Marco Cartasegna parla anche del nuovo Governo e del caso di Asia Argento, finita nel mirino per le accuse di violenza sessuale lanciatele dall'attore Jimmy Bennett. Su questo argomento, Cartasegna si esprime con durezza: "Sinceramente penso che fosse assurdo che un movimento importante come Me Too avesse come paladina in Italia una ragazza che, poverina, è palesemente disturbata. A me la notizia non ha sconvolto." Invece, sull'attuale Governo ha ammesso: "Quanto di più negativo si possa pensare. Ipocriti, in mala fede, ignoranti, incapaci." E tra 10 anni, ecco come si vede l'ex tronista: "Pelato, con la panza. Mi piacerebbe molto più colto, calmo, riflessivo e pacato. Magari con qualche marmocchio intorno."

© Riproduzione Riservata.