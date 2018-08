NON TI MUOVERE/ Su Iris il film diretto da Sergio Castellitto (oggi, 22 agosto 2018)

Non ti muovere, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Sergito Castellitto che ha diretto anche la regia, Penelope Cruz e Claudia Gerini. Il dettaglio.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST PENELOPE CRUZ

Non ti muovere, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 21,00. Uno straordinario Sergio Castellito, che interpreta il personaggio principale di Timoteo, da sfoggia di tutta la sua incredibile bravura in un ruolo molto complesso che gli ha permesso di collaborare assieme ad un'altra grande artista come Penelope Cruz. Il soggetto del film ha preso interamente spunto dalla storia romanza da Margaret Mazzantini, scrittrice italiana molto amata nel nostro Paese e moglie dello stesso Sergio Castellitto. Quest'ultimo, tra l'altro, oltre ad aver interpreato il difficile personaggio di Timoteo ha anche curato la regia del film. Oltre a Sergio Castellitto e Penelope Cruz, nel cast di Non ti muovere ritroviamo anche altri attori come Claudia Gerini, Marco Giallini, Angela Finocchiaro e Pietro De Silva. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NON TI MUOVERE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Protagonista della storia è un importante chirurgo, Timoteo, che durante il suo turno al pronto soccorso assiste al ricovero di sua figlia. La ragazzina, rimasta vittima di un grave incidente stradale, è in fin di vita e Timoteo non se la sente di portare avanti l'intervento. Uscito dalla sala operatoria inizia a pregare ed affacciandosi ad una finestra dell'ospedale scorge la sagoma di una donna. Da quel momento inizia a ricordare alcuni eventi del suo passato che lo hanno segnato profondamente. La donna che Timoteo ha immaginato di intravedere nella stradina sottostante l'ospedale è Italia, una donna che il chirurgo aveva un tempo amato, tristemente morta diversi anni prima. In segno di saluto e rispetto verso la donna, dopo aver appreso che sua figlia è fortunatamente fuori pericolo di vita, Timoteo si riversa in strada nel punto esatto in cui ha visto Italia. Ovviamente la donna non c'è. In quel esatto punto l'uomo lascia una scarpa rossa appartenuta proprio ad Italia, che Timoteo non era riuscito a riporre nella bara della donna prima delle sue esequie.

