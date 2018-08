PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 agosto 2018: Toro in crisi, Sagittario al top, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi mercoledì 22 agosto 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: il Toro è in difficoltà, il Sagittario aspetta grandi risposte, gli altri segni?

22 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 22 AGOSTO 2018

Andiamo a vedere segno per segno l'oroscopo di oggi di Paolo Fox a LatteMiele. L'Acquario scopre in questi giorni se ha un amore vero, si può ripristinare poi anche un ritorno ai sentimenti avendo la riprova se qualcuno è davvero dalla parte in favore. Con Venere positiva saranno ottimi gli incontri. Attenzione al settore economico dove in questo momento le cose non stanno andando bene, ma molte situazioni potrebbero addirittura peggiorare il momento presente. I Pesci hanno consensi, emozioni e fascino ma ci sono piccole incomprensione. Fate attenzione a non sbagliare in amore ma settembre e ottobre saranno mesi con possibilità di chiarimento. Chi ha una bella storia ora la confermerà nei prossimi giorni, servirà essere molto vicini alla persona che si ama. Questo è un momento in cui il cuore sembra essere la prima cosa, ma si deve saper buttare oltre l'ostacolo.

TORO IN DIFFICOLTÀ, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni che possono essere considerati flop. Il Leone deve fare grande attenzione a quello che accadrà nelle prossime ore. Diversi contenziosi stanno creando preoccupazione e possono portare addirittura ad alzare la voce. Si vive un momento molto simile a quello del Toro anche se ci sono molti più problemi. La Bilancia è tesa in questo momento, non riesce a centrare i propri obiettivi e anzi spesso si sente in difficoltà nei confronti delle altre persone. Sarebbe meglio rimanere per un periodo da soli, evitando di ritrovarsi a vivere delle situazioni che si possono assolutamente ascrivere al tempo perso. Il Toro è decisamente sotto pressione, non riesce a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato e si innervosisce peggiorando la situazione. Forse sarebbe meglio raggiungere dei risultati per ritrovare fiducia.

SAGITTARIO PRONTO A GRANDI RISPOSTE, SEGNI TOP

Ora è il momento di andare ad analizzare i segni considerati al top. Il Cancro ha messo nel mirino dei progetti davvero molto importanti, per questo è il momento giusto per prepararsi a un turbinio di grandi emozioni. Giove è favorevole e regala delle belle emozioni, ma attenzione a Saturno che opposto sta regalando qualche problema di troppo. La Vergine vive una giornata molto interessante con un periodo valido a far uscire dalle crisi precedenti. Quest'anno è importante anche se si è dovuto lottare molto per raggiungere gli obiettivi che si volevano. Bisogna essere organizzati meticolosamente per raggiungere quello che da tempo si insegue. Il Sagittario ha in agenda alcuni interessanti progetti a lunga scadenza. Dai 30enni agli 80enni si potrebbero raggiungere degli obiettivi importanti. Forse qualcuno si sente in difficoltà, ma presto alcuni saranno pronti per tirare fuori quello che da tempo si vorrebbe fare, ma non si è mai trovato il coraggio per raggiungerlo.

