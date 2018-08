POST MALONE HA RISCHIATO DI MORIRE/ Atterraggio d'emergenza per il suo jet privato

Brutto spavento per Post Malone, che dopo il trionfo ai Vmas si ritrova faccia a faccia con la morte. "Sono atterrato, ragazzi. È incredibile quanta gente mi voglia morto".

22 agosto 2018 Rossella Pastore

Post Malone festeggia agli Mtv Vma 2018

"Sono atterrato, ragazzi. Grazie per le preghiere". Così il rapper Post Malone tranquillizza i fan dopo lo spavento di ieri. Austin Richard Post (questo il suo vero nome) viaggiava a bordo di un jet privato con a bordo 16 persone. Il velivolo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza allo scalo di Stewart, a circa 100 chilometri da New York. Secondo l'aviazione statunitense, le gomme dell'aereo sarebbero esplose durante il decollo. Il Gulfstream G-IV è partito martedì alle 10.50 dall'aereoporto di Teterboro, 50 chilometri da New York, in direzione Londra. Il rapper era reduce dalla premiazione degli Mtv Vma 2018, tenutasi a Los Angeles il 20 agosto scorso. Con la sua Rockstar, Post Malone ha trionfato nella sezione "canzone dell'anno". "Non posso credere a quante persone mi abbiano augurato la morte su questo sito", scrive indignato il cantante, "f*****o, succederà ma non oggi".

i landed guys. thank you for your prayers. can't believe how many people wished death on me on this website. fuck you. but not today — Beerbongs & Bentleys (@PostMalone) 21 agosto 2018

La dinamica dell'incidente è stata appurata dalla Federal Aviation Authority: in base a quanto riportato, l'aereo avrebbe fatto più volte il giro della pista, per scaricare le riserve di carburante e minimizzare i rischi legati all'atterraggio. Il problema tecnico è emerso quasi subito, ma il velivolo ha concluso la sua corsa solo intorno alle 3.50 (ora locale).

This Gulfstream IV departed TEB several hours ago, blowing 2 tires in the process. It was originally bound for Luton Airport near London. It is reported to have #PostMalone onboard. 1/2 pic.twitter.com/rBbgMVu5tE — NYCAviation (@NYCAviation) 21 agosto 2018

The aircraft has been circling over NJ and CT for the last several hours as they worked checklists and burned fuel. It is expected to make an emergency landing on the long runway of Stewart Airport near Newburgh, NY. #PostMalone #AvGeek 2/2 — NYCAviation (@NYCAviation) 21 agosto 2018

