Paola Perego in attesa del nipotino/ Foto, al mare con la figlia Giulia Carnevale. Le dedica i versi di Vasco

Paola Perego tra i numerosi impegni lavorativi si dedica a qualche prezioso momento in compagnia della figlia Giulia Carnevale, al settimo mese di gravidanza. Insieme scattano una foto

Paola Perego, presto nonna

L’estate di Paola Perego è un’altalena di emozioni. Emozioni belle, positive e adrenaliniche. Dopo una stagione televisiva conclusa in modo molto positivo, in seguito al successo di Non disturbare, il programma Rai in cui la conduttrice intervistava in una camera d’albergo personaggi noti, oggi sta concludendo la sua esperienza in Radio su Rai Radio2. Infatti per tutta l’estate la conduttrice ha condotto “Al posto del cuore” insieme a Laura Campiglio, un programma rosa, in onda il sabato e la domenica dalle 10 alle 12, che probabilmente terminerà questa domenica. Tra gli impegni di lavoro, però, Paola Perego è riuscita a dedicare qualche attimo alla sua famiglia per trascorrere con loro le vacanze.

“BRAVA GIULIA”

In una recente fotografia, pubblicata sul suo profilo Instagram, Paola abbraccia la pancia della figlia, Giulia Carnevale, arrivata al settimo mese di gravidanza. Come ormai è risaputo la conduttrice diventerà presto nonna e l’evento la rende euforica. Per commentare la fotografia Paola Perego ha dedicato alla figlia alcuni versi di “Brava Giulia”, singolo di Vasco Rossi contenuto nell’album “C’è chi dice no”. “Brava Giulia e brava Giulia! Prenditi la vita che vuoi! Brava Giulia e brava Giulia! Sceglitela, certo che puoi! Brava Giulia e brava Giulia!”. Oltre alla nascita del nipotino la Perego ha numerosi progetti a cui dedicarsi in autunno. La conduttrice, infatti, lavorerà al ritorno di “Superbrain” con la quarta edizione, ma in tanti attendono la seconda stagione di “Non disturbare”.

