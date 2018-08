QUANDO TUTTO CAMBIA/ Su Canale 5 il film con Helen Hunt (oggi, 22 agosto 2018)

Quando tutto cambia, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Helen Hunt che ha diretto anche la regia, Colin Firth e Bette Midler. Il dettaglio della trama.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Canale 5

NEL CAST COLIN FIRTH

Quando tutto cambia è una bella pellicola di produzione americana che ha visto le sale cinematografiche nel lontano 2007. Il film diretto ottimamente da Helen Hunt è ricordato per aver segnato l'esordio dietro la camera da presa della regista statunitense, professionista che ha curato altresì anche la sceneggiatura del lavoro cinematografico, basandosi su un soggetto scritto qualche anno prima da Elinor Lipman. La pellicola si basa sull'omonimo romanzo scritto nel 1990, essa è stata prodotta da un cartello di case di produzione (Odyssey Entertainment, Killer Films e John Wells Productions), affidata alla Medusa Film invece la distribuzione italiana. Il film ascrivibile al genere delle commedie a sfondo drammatico è stato già visto parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, esso andrà nuovamente in onda questo mercoledì 22 agosto in seconda serata (ore 23.45) su Canale 5. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUANDO TUTTO CAMBIA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La pellicola si basa sulla vita di una insegnante che abita nella città della grande mela, April Epner. La sua esistenza scorre via tranquilla senza troppi patemi d'animo fino a quando alle soglie dei trentanove anni non avvengono due accadimenti che la sconvolgono. Prima muore la sua amata madre adottiva, e poco tempo dopo il marito, Ben, decide di lasciare il tetto coniugale senza un apparente motivo se non quello del grande desiderio di maternità della donna, desiderio non condiviso minimamente dall’uomo. La sua esistenza come se non bastasse si complica ancor di più quando la madre naturale, Bernice Graves, irrompe improvvisamente nella sua vita cercando di rimediare ai tanti errori commessi nel passato, quest'ultima situazione fornisce una dose di stress aggiuntiva stante che Bernice è la popolare conduttrice di una trasmissione televisiva molto seguita sulle reti nazionali, cosa che porta April al centro di svariati pettegolezzi. La donna troverà conforto in uno straniero, un inglese conosciuto a causa dei figli, stante che quest'ultimi frequentano la scuola dove lavora l'insegnante. Quando la tranquillità sempre aver fatto nuovamente capolino nella vita della donna tutto cambierà di nuovo, perché la vita tratteggiata nel film, proprio come quella reale non è qualcosa che mai rimane immobile ma cambia adicalmente anche a causa di tanti piccoli eventi imprevedibili.

© Riproduzione Riservata.