Rocco Schiavone/ Anticipazioni 22 Agosto 2018: Marco Giallini risolve casi tra le piste da sci (Replica)

Questa sera torna Rocco Schiavone su Rai Due. Prima dell'arrivo della seconda stagione andrà in replica la prima stagione della fiction. Le anticipazioni prima punta 22 Agosto 2018

Marco Giallini è Rocco Schiavone

Chi è Rocco Schiavone? Rocco Schiavone è il vicequestore della polizia di Stato. Romano, ma ad Aosta, città che non sopporta per prestare servizio. La prima stagione della serie è stata realizzata nel 2016, e nel frattempo è già stato realizzato il secondo capitolo che partirà da ottobre, sempre su Rai 2. Le nuove puntate, in totale quattro – due meno rispetto al primo capitolo -, saranno tratte da due nuovi romanzi di Antonio Manzini: “7-7-2007” e “Pulvis et Umbra”, ultimo libro uscito per Sellerio questo mese. A lavorare a questa serie c’è Marco Giallini, che rappresenta il protagonista, Italo Pierron (Ernesto D’Argenio), Caterina Rispoli (Claudia Vismara).

IL PRIMO EPISODIO

Il primo episodio della prima serie di Rocco Schiavone è “Pista Nera” che vede il vicequestore Rocco Schiavone a fare i conti con la vita in Valle D’Aosta, così diversa da quella romana. Il caso del primo episodio è un omicidio, il cui corpo della vittima viene ritrovato sulle piste da sci di Champoluc. Rocco Schiavone si fida solo di un collega, Italo Pierron, che lo aiuta a risalire all’identità della vittima: un gestore di un rifugio. Schiavone capisce l’importanza di trovare subito, all’interno della comunità montanara, l’assassino che, inizialmente, sembra poter essere l’ex fidanzato geloso della moglie della vittima. Intanto Schiavone aiuta anche Sebastiano, un amico criminale che segue per recuperare deila marijuana. Proprio questo suo carattere, investigativo, ma vicino a un lato oscuro lo aiuterà a trovare la soluzione e a svelare il colpevole.

