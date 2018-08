SACRIFICIO D'AMORE/ Anticipazioni 22 agosto 2018: Brando si salverà dall'inganno di Corrado?

Sacrificio d'amore, anticipazioni del 22 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Corrado mette in trappola Brando; Silvia rivela a Lucrezia di non aver dimenticato il cavatore.

Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta su Canale 5

SACRIFICIO D'AMORE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 22 agosto 2018, andrà in onda la quindicesima puntata di Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Brando continua a partecipare alla guerra con valore e non esita ad uccidere i nemici. Il rapporto con i compagni è ideale, ma il cavatore scopre in seguito che Corrado è alla guida del suo distaccamento. Intanto, Silvia scopre che Simone e scomparso e scopre che Alberto gli sta insegnando a sparare. Il cognato rivela a quel punto il suo sdegno per la donna, svelandole di essere stato informato da Corrado riguardo alla sua relazione con Brando. Alessandro invece segue le cure per i feriti, al fianco dell'attrice che lo ha seguito nell'impresa. In seguito alla morte di un soldato valoroso, Nanà decide inoltre di abbandonare la sua vecchia vita pur di non perdere l'amore del medico. Una volta sola con il figlio, Silvia scopre che il ragazzino ha una visione sbagliata sull'onore e sull'uccidere i nemici in guerra. In un secondo momento, Brando contesta la manifattura di alcuni rinforzi, spingendo il superiore ad informare Corrado della sua mancanza di rispetto. Di fronte agli altri combattenti tuttavia, il Capitano ne approfitta per lodarlo e nominarlo caporale, togliendogli gli incarichi più gravosi e mettendolo così contro i compagni.

Per assicurarsi che Brando accetti il permesso premio, Corrado lo informa inoltre che Saverio si trova al campo medico per via di alcune ferite. Nanà invece ritorna a casa e comunica la sua decisione a Maddalena e la madre. L'ex attrice ne approfitta quindi per incontrare suor Agnese, ma fatica a farle comprendere di essere cambiata rispetto alla sua partenza. Maddalena intanto confida a Lucrezia di aver scritto una lettera d'amore per Tommaso, anche lui al fronte. La Contessina informa poi Silvia che Corrado è il capo attuale di Brando e di temere che possa succedere qualcosa di brutto. Dorotea, abbandonati i panni di Nanà convince ancora una volta Alessandro del suo cambiamento e si offre per guidare il mezzo adibito al trasporto dei feriti, per rendersi utile. La guerra nel frattempo continua a diventare sempre più dura. In seguito ad una telefonata allarmante di Corrado, Silvia decide di raggiungerlo al campo aprofittando del camion per la consegna delle provvigioni. Una volta al campo, la donna si presta per aiutare la clinica e quando scopre che Brando è stato ferito, si getta fra le sue braccia. Corrado la sorprende a curare il cavatore e la accusa di provare ancora qualcosa per Brando.

Dorotea invece scopre che suor Agnese è stata sollevata dal suo incarico a causa delle sue lamentele. La religiosa finisce per avere un lieve malore proprio mentre prepara la valigia. L'ex attrice più tardi riceve un invito dalla signora Lucchesi per contribuire alla confezione di bende da mandare ai soldati. Mentre i caduti aumentano sempre di più, Leopoldo viene informato che la fabbrica di proprietà del figlio potrebbe essere a rischio ispezione. Brando invece affronta ancora una volta Corrado: ha scoperto che Lucrezia non gli sta scrivendo perché le sue lettere vengono bloccate. Dopo un nuovo scontro con Dorotea, Agnese decide di cambiare atteggiamento, mentre Corrado trama ancora alle spalle di Brando grazie ad uno dei suoi uomini più fedeli.

ANTICIPAZIONI 22 AGOSTO 2018, EPISODIO 15

L'ultima visita di Silvia al fronte non passerà inosservata agli occhi di Lucrezia, che continua a non ricevere alcuna notizia da Brando. Corrado è infatti riuscito ad isolare il suo rivale, non sapendo che gli eventi a Carrara giocheranno a suo vantaggio. In seguito al chiarimento, Dorotea invece fa in modo che Alessandro cambi idea sul conto di suor Agnese, cercando di convincerlo a permettere che la religiosa ritorni ad operare in ospedale. Alessandro tuttavia nutre ancora un forte rancore nei confronti della madre, che lo rendono cieco anche di fronte al bisogno dei malati. Corrado del resto è sempre più convinto che Brando non abbia mai dimenticato Silvia e lo affronta ancora una volta mentre intraprendono una missione pericolosa a due. nel frattempo, Silvia trova il coraggio di dire la verità a Lucrezia sui sentimenti che nutre per il cavatore.

