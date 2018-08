SARA STEIN: MASADA/ Su Rai Movie il film con Katharina Lorenz (oggi, 22 agosto 2018)

Sara Stein Masada, il film drammatico in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Katharina Lorenz, alla regia Matthias Tiefenbacher. Il dettaglio della trama.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

Sara Stein Masada è il film d'azione e drammatico che sarà protagonista della prima serata di Rai Movie questo mercoledì 22 agosto 2018 a partire dalle 21,10. Si tratta di una pellicola televisiva creata, prodotta e girata interamente in Germania, che vede protagonista il personaggio di Sara Stein, detective berlinese. Il film Sara Stein Masada fa parte di una serie di film per la tv che in Germania sono andati in onda per la prima volta nel 2015, ottenendo un grande successo di pubblico e share. In Italia la serie è meno nota ma viene spesso trasmessa dalle reti Rai in prima serata. Ad interpretare il personaggio di Sara Stein è l'attrice tedesca Katharina Lorenz, molto famosa in patria e poco nota nel nostro Paese. In Germania è nota per le sue apparizioni in film come Don Carlos, Der Tel-Aviv-Krimi - Alte Freunde e Freistatt. Sara Stein Masada è stato diretto dal regista tedesco Matthias Tiefenbacher che ha curato la regia di diverse opere teatrali tedesche oltre che di varie serie televisive. Ma ecco in breve la trama del film.

SARA STEIN MASADA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La detective berlinese Sara Stein è alle prese con un nuovo e difficile caso di omicidio. In questo nuovo episodio la donna dovrà investigare sulla misteriosa esplosione che ha colpito la sede di un gruppo religioso noto col nome di Masada. Ad accompagnarla, come al solito, nelle indagini ci sarà l'agente Jakoov Blok.

