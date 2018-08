SNOWPIERCER/ Su Rai 4 il film con Chris Evans e Song Kang-ho (oggi, 22 agosto 2018)

Snowpiercer, il film di fantascienza in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Chris Evans e Song Kang-ho, alla regia Bong Joon-ho. La trama del film nel dettaglio.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

NEL CAST CHRIS EVANS

Snowpiercer, il film di fantascienza in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 23,25. Una pellicola di fantascienza Snowpiercer che è stata diretta da Bong Joon-ho che è al suo primo film diretto in lingua inglese. La sceneggiatura è basata su una serie a fumetti francese, Le Transperceneige. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 e nel cast figurano Chris Evans (Curtis), Song Kang-ho (Namgoong Minsu), John Hurt (Gilliam), Ed Harris (Wilford) e Tilda Swinton (Mason). Il film fu ideato dal regista mentre stava girando un altro film, quello per cui è noto in Corea, The Host, poiché rimase affascinato dal fumetto. Alla fine il film è risultato la produzione coreana più costosa di sempre. Le riprese si sono svolte a Praga, mentre la post produzione è stata realizzata nella Corea del Sud. Snowpiercer è stato classificato come uno dei migliori dieci film indipendenti dal National Board of Review of Motion Pictures e ha ricevuto inoltre tre candidature ai Satellite Awards e una nomination ai Saturn Awards come miglior film d'azione/avventura. Ma ecco la trama del film.

SNOWPIERCER, LA TRAMA DEL FILM DI FANASCIENZA

L'azione è ambientata in un futuro post apocalittico, in cui l'umanità superstite vive a bordo di un treno che continua a muoversi intorno al globo avvolto in una nuova glaciazione. Le persone sono divise in rigide caste sociali e i più poveri subiscono la fame e le angherie dei più ricchi. Un giorno così scoppia una rivolta che vedrà contrapposti i passeggeri del treno e porrà fine in modo definitivo alla sua folle corsa.

