SOTTO MENTITE SPOGLIE/ Su Rete 4 il film con Vincenzo Salemme (oggi, 22 agosto 2018)

Sotto mentite spoglie, il film in onda su Rete 4 oggi in prima serata. Nel cast figurano Vincenzo Salemme che ha diretto anche la regia, Enrico Brignano e Giorgio Panariello.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Rete 4

NEL CAST GIORGIO PANARIELLO

Sotto mentite spoglie, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 21,15. La pellicola è stata diretta nel 2007 da Vincenzo Salemme, che appare anche nel cast del film come uno dei protagonisti principali. SMS sotto mentite spoglie, che ancora oggi è considerato uno dei film scritti e diretti da Salemme di maggior successo al botteghino, annovera nel suo cast di attori principali anche altri grandi nomi del panorama cinematografico italiano. Tra questi non ritroviamo i consueti collaboratori di Salemme, ovvero Maurizio Casagrande e Carlo Buccirosso, al loro posto appaiono Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Lucrezia Lante della Rovere, Raffaele Pisu e Anna Longhi. Il co protagonista del film, Gino Gargiulo, è stato interpretato da Giorgio Panariello, famoso presentatore televisivo, comico e attore italiano. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2016 nel cortometraggio dal titolo Più accecante della notte. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SOTTO MENTITE SPOGLIE, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Protagonista del film è il giovane avvocato di successo Tommaso Lampedusa. L'uomo è felicemente sposato, ha due figli ed un maggiordomo straniero che spesso fatica a comprendere le sue direttive. Ma qualcosa nella sua normale vita di avvocato e marito fedele sta decisamente per cambiare. Un giorno, inviando un messaggio decisamente piccante a sua moglie, sbaglia destinatario e lo invia invece a Chiara. Quest'ultima è un'affascinante donna di 40 anni e moglie del migliore amico di Tommaso, Gino. Il danno ormai è fatto e Chiara crede che Tommaso sia interessato a lei. Da quel momento in poi si innescano una serie di eventi che sconvolgeranno la vita di Tommaso che si ritroverà costretto a coprire assieme a Chiara una serie di equivoci che rischieranno di mettere a dura prova il matrimonio con sua moglie. Nel finale si scoprirà che la moglie di Tommaso e Gino sono, in realtà, amanti da diversi anni.

