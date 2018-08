Sacrificio d'Amore 3 ci sarà?/ Anticipazioni: grossi dubbi sulla terza stagione: ascolti poco soddisfacenti?

Ci sarà la terza stagione di Sacrificio D'Amore? Questa sera, mercoledì 22 agosto su Canale 5, in onda l'ultima puntata della fiction: lo show continuerà o si concluderà?

Ci sarà la terza stagione di Sacrificio D'Amore? Siamo ormai giunti al termine della seconda parte della fiction che questa sera, mercoledì 22 agosto su Canale 5, rivelano che Lucrezia scoprirà una cosa che sicuramente non la renderà contenta. La donna, infatti, viene a sapere che Silvia, dopo aver lasciato la città, ha deciso di partire per il fronte, per poter rivedere il suo grande amore Brando. Nanà invece cercherà di convincere Alessandro a richiamare in servizio all'interno dell'ospedale Suor Agnese, la quale vuole essere d'aiuto in questo momento così difficile e delicato per il paese. In attesa di scoprire se la richiesta sarà esaudita e quali saranno gli altri colpi di scena della puntata, il pubblico inizia a domandarsi se ci ritroveremo di fronte ad un finale "aperto" e quindi ad una possibile terza stagione.

ASCOLTI TROPPO BASSI PER UN RINNOVO DI SACRIFICIO D'AMORE?

Le possibilità che vada in onda una terza stagione di Sacrificio d'amore sembrano essere davvero poche. Tutto a causa degli ascolti davvero poco soddisfacenti di queste prime due trance di puntate. La prima stagione, andata in onda durante lo scorso autunno, non ha infatti soddisfatto le aspettative in fatto di ascolti, tanto da essere interrotta a metà. La seconda parte, per molti considerata una vera seconda stagione, è andata in onda questa estate e neppure questa programmazione ha soddisfatti le aspettative. Di fronte a questi risultati, è difficile pensare alla possibilità di un rinnovo per la fiction con Francesco Arca che quindi, con la puntata di questa sera, potrebbe definitivamente chiudere i battenti, tra opinioni contrastanti da parte del pubblico di Canale 5.

