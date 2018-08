Stash dei The Kolors / "Mi hanno fermato in hotel alcune ragazze e..": duro sfogo del cantante su Instagram!

Episodio particolare per Stash dei The Kolors . Dopo essere stato fermato da alcune ragazze in albergo, il cantante si è sfogato su Instagram: "Serve un risveglio generale"

22 agosto 2018 Anna Montesano

Stash dei The Kolors

Stash dei The Kolors - protagonista suo malgrado recentemente di un episodio spiacevole quando per difendere una ragazza è stato aggredito - ha raccontato, attraverso Instagram, l'episodio particolare in cui si è imbattuto. Il frontman dei The Kolors pare sia stato fermato in hotel da un gruppo di ragazze che, invece di richiedere i soliti selfie o autografi, hanno chiesto al cantante se lui le potesse seguire su Instagram. L’ex allievo di Amici 14, edizione vinta proprio dai Kolors, ha cercato di spiegare in maniera approfondita l'episodio: “Oggi sono stato fermato in hotel da alcune ragazze che mi hanno rincorso per chiedermi di seguirle su Instagram. Non è la prima volta e vorrei condividere questa esperienza con voi. Serve un risveglio generale”.

LO SFOGO DI STASH E L'INVITO AI FAN

Il cantante dei The Kolors ha continuato a chiarire il suo pensiero riguardo i social: “È evidente che tu non sia una fan dei Kolors. Mi chiedo: Perché chiedere ad una persona, il cui progetto non ti interessa minimamente, di seguirti su Instagram? Vi prego di riflettere su questo atteggiamento… Perché questi social network stanno sovrastando la vostra umanità! Decidi tu, non far decidere ai social che persona devi essere!”. Un pensiero condivisibile visto il modo di vivere i social oggi diventati, per molti, una vera e proprio ossessione dove mostrare un'immagine spesso non corrispondente alla realtà. Intanto i The Kolors continuano nel loro Summer Tour che li vedrà impegnati domenica 26 agosto a Piazza Giovanni Paolo II a Melilli, il 28 agosto a Gricignano D'Aversa, il 5 settembre a Chiari, l'8 settembre ad Avezzano ed il 27 settembre a San Vito Lo Capo.

