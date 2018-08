STEFAN KARL STEFANSSON è MORTO/Addio alla star di Lazy Town, la moglie: “Non ci saranno funerali”

Stefan Karl Stefansson è morto all'età di 43 anni: ultime notizie, addio alla star di Lazy Town, lottava da tempo con il cancro al pancreas, cordoglio sui social

22 agosto 2018 - agg. 22 agosto 2018, 10.12 Carmine Massimo Balsamo

Stefan Karl Stefansson (Twitter)

L’annuncio è stato dato dalla moglie attraverso Facebook. Ieri, 21 agosto, l’antagonista di Lazy Town, serie tv per bambini, è morto a soli 43 anni dopo una battaglia lunga due anni contro il tumore al pancreas. Per le cure, l’attore, era stato aiutato da una raccolta fondi che, grazie alla canzone We Are Number One di Lazy Town, aveva registrato 100 mila dollari donati. Su Facebook, la moglie, ha spiegato che per Stefan Karl Stefansson non ci sarà alcun funerale, una decisione dello stesso attore. “Le sue spoglie terrene verranno sparse segretamente in un oceano lontano, come lui desiderava”. Insieme, i due, hanno combattuto la malattia, ma già lo scorso anno la moglie aveva reso pubblico che il cancro di Stefansson era diventato terminale. (Agg. Camilla Catalano)

LOTTAVA DA TEMPO CON IL CANCRO

Stefan Karl Stefansson è morto: addio alla star di Lazy Town, deceduto all’età di 43 anni dopo una lunga battaglia con il cancro al pancreas. E’ stata la moglie, tramite Facebook, a darne il triste annuncio: “Il mio amato è morto dopo aver combattuto con un aggressivo tumore per due anni. Come da suo desiderio, non ci sarà alcun funerale: le sue ceneri verranno gettate nell’oceano. La famiglia di Stefan vuole ringraziare tutti per il supporto e per il calore ricevuto negli ultimi anni ed esprimere la più profonda gratitudine ai tanti amici e fans di Stefan Karl”. Iscrittosi all’Accademia islandese delle arti di Rejkjavik, l’artista islandese è stato elogiato dalla critica per la sua grande versatilità, attestandosi come uno degli attori migliori della generazione del nuovo millennio.

ADDIO ALLA STAR DI LAZY TOWN

Stefan Karl Stefansson ha raggiunto l’apice della popolarità grazie alla sua performance nel ruolo principale nella produzione teatrale originale di Lazy Town, in cui ha creato il personaggio di Robbie Rancido. Il grande successo ottenuto a teatro ha lanciato il format anche in televisione, una serie che ha ottenuto straordinari risultati. Stefansson ha interpretato il personaggio cattivo del programma, ruolo fondamentale per la serie: performance che gli hanno inoltre permesso di ottenere numerosi riconoscimenti, tra cui un EMIL Award, l'EDDA Award, le nomination agli Emmy Award e, in particolare, due nomination ai BAFTA Award nel Regno Unito. Amici e colleghi hanno invaso i social network per testimoniare la vicinanza alla famiglia dell'artista islandese, che lascia la moglie Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir e quattro bambini.

© Riproduzione Riservata.