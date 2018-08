Stefano De Martino e Gilda Ambrosio inseparabili / Calda estate alle Baleari: amicizia o qualcosa in più?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono davvero soltanto amici? Calda estate alle Baleari: i due paparazzati ancora una volta insieme in vacanza. Cosa bolle in pentola?

22 agosto 2018 Anna Montesano

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio (Chi)

Cosa lega Stefano De Martino alla bella Gilda Ambrosio? Che tipo di sentimento c'è tra il ballerino e la nota influencer? Da mesi ormai si parla di una loro presunta storia d'amore, eppure Stefano ha sempre smentito di essere fidanzato, chiarendo che quello con Gilda fosse un rapporto d'amicizia.La stessa Gilda, recentemente, ha affermato: “Io e Stefano siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, ‘la’ persona? Che però non è il tuo fidanzato”. Parole che sembrano essere ben chiare, eppure c'è chi il dubbio continua a mantenerlo. Ed ecco che, nel nuovo numero del settimanale Chi, che pubblica nuovi scatti che hanno come protagonista la coppia. Che i due fossero insieme a Ibiza è cosa nota - Stefano è lì soprattutto per stare accanto a suo figlio Santiago.

AMICIZIA O QUALCOSA IN PIU'?

Quello che però traspare dai nuovi scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Chi, è che quella tra i due ragazzi sia ben altro che un'amicizia. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, dopo Ibiza sono stati beccati alle Baleari e, ancora una volta, insieme. I due sono infatti inseparabili, e non solo in vacanza. Tante le volte che sono stati paparazzati insieme a Milano, ma ogni volta i due hanno sempre smentito una presunta relazione. Gilda e Stefano si frequentano ormai da circa un anno e spesso hanno condiviso sui social momenti del loro quotidiano, senza però mai alludere a un qualche legame di natura sentimentale. Vedremo se ci saranno nuovi chiarimenti di questo tipo.

© Riproduzione Riservata.