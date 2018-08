Temptation Island Vip / Ultimi giorni prima dell'inizio delle riprese: ecco come li stanno vivendo le coppie

22 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island Vip

Gite in barca, relax in piscina e al mare per le coppie che a breve dovranno dividersi per mettere alla prova il proprio amore a Temptation Island Vip. L'Is Morus Relais è pronto per ospitare sei nuove coppie, stavolta di volti noti della tv, che hanno deciso di accogliere l'invito di Simona Ventura, conduttrice del reality. La showgirl Valeria Marini e il suo compagno Patrick Baldassari stanno godendosi gli ultimi giorni di vacanza tra amici e tanto divertimento. Le ultime stories pubblicate su Instagram dalla Marini la vedono in barca, tra amici e musica. Anche l’ex calciatore Stefano Bettarini (ex marito di Simona Ventura) e la fidanzata Nicoletta Larini sono al mare, assieme ad amici, ma sono già alle prese con i preparativi per la partenza.

ULTIMI GIORNI DI "VACANZA" PER LE COPPIE

È silenzio invece dai social di Sossio Aruta e Ursula Bennardo (noti protagonisti del trono Over di Uomini e Donne). La coppia ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Puglia, ma da alcuni giorni non postano scatti insieme: che si stiano già preparando alla separazione a Temptation Island Vip? Diversa invece la situazione per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi (altra coppia che arriva da Uomini e Donne). Le ultime stories della Addati la vedono in barca assieme al suo fidanzato. Più riservati invece Fabio Esposito (manager del brand Coconuda) e Marcella Esposito, così come Andrea Zenga (figlio dell’allenatore Walter) e Alessandra Sgolastra. Non ci resta che attendere l'inizio delle riprese per scoprire le prime anticipazioni.

