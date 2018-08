UN MEDICO UN UOMO/ Su La7 il film con William Hurt (oggi, 22 agosto 2018)

Un medico un uomo, il film drammatico in onda su La7 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: William Hurt, Christine Lahti e Elizabeth Perkins, alla regia Randa Haines. Il dettaglio.

22 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su La7

NEL CAST ANCHE CHRISTINA LAHTI

Un medico un uomo, il film drammatico in onda su La7 oggi, mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 21,15. La regia è di Randa Haines e l'attore protagonista che interpreta il dottor Jack McKee è William Hurt. Con lui fanno parte del cast Christine Lahti (che è Anne, la moglie di Jack), Elizabeth Perkins (June Ellis) e Mandy Patinkin (il dottor Murray Kaplan). La sceneggiatura si ispira liberamente al libro del dottor Edward Rosenbaum intitolato A Taste Of My Own Medicine e pubblicato nel 1988. Il film è costato 12 milioni di dollari e ne ha incassati 38. Le riprese si sono svolte negli USA, tra la California e il Nevada. Alcuni degli attori che recitano da comprimari, tra cui Christine Lahti, Mandy Patinkin e Adam Arkin, hanno recitato di nuovo nella parte di dottori nella serie Chicago Hope. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN MEDICO UN UOMO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Jack è un chirurgo di successo con una carriera brillante, una moglie e un figlio. Il suo carattere è arrogante, freddo e distaccato, tratta i suoi pazienti come numeri e non ha alcun tatto nel comunicare con loro. Un giorno però la sua vita cambia, e con essa dovrà cambiare anche la sua prospettiva sulle cose. Gli viene infatti diagnosticato un tumore e adesso è lui il paziente che viene trattato con freddezza dai medici. Durante il suo iter ospedaliero conosce una giovane ammalata a sua volta e stringe con lei una bella amicizia. Questo però lo allontana sempre di più da sua moglie Anne, con cui vorrebbe recuperare un rapporto, ma forse è troppo tardi.

