Uomini e Donne/ Marco Firpo torna dopo le operazioni al cuore? L'ammissione del cavaliere (Trono Over)

22 agosto 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Marco Firpo

Nonostante le molte delusioni di cuore ricevute, Gemma Galgani è rimasta nel cuore di molti cavalieri che hanno avuto modo di frequentarla nello studio del trono Over di Uomini e Donne. Uno tra coloro che ammette di non averla mai dimenticata è Marco Firpo, cavaliere che ha trascorso gli ultimi mesi in modo molto complicato. Marco è stato operato al cuore per ben due volte a causa di alcune complicazioni sorte subito dopo il primo intervento. “Nell’ultimo intervento, a pochi mesi di distanza dal primo in cui mi avevano sostituito una valvola che non si chiudeva bene, ho rischiato di morire. Ho avuto una endocardite, un’infezione che si era mangiata la valvola sostituita e mi provocava dolori ovunque”, ha raccontato il cavaliere nel corso di un'intervista rilasciata a Diva e Donna.

MARCO FIRPO TORNA A PARLARE DI GEMMA E...

Ed è proprio nel corso di questa intervista che Marco Firpo ammette che la Galgani è rimasta nel suo cuore: “Gemma è molto divertente. Una persona a cui hai voluto molto bene e di cui sei stato innamorato non si dimentica, ma non c’è più quel trasporto. L’amore deve essere coltivato, altrimenti scema, e noi ci siamo persi, ma serenamente” ammette l'ex cavaliere. Nonostante con Gemma non sia andata a buon fine, Marco Firpo ha voglia di innamorarsi ancora, ecco perché ammette che è molto probabile il suo ritorno al trono over di Uomini e Donne. “Maria De Filippi è una persona fantastica. Tramite le sue collaboratrici si è interessata alla mia salute, la redazione mi è stata molto vicina”, conclude. Sarà a settembre nel parterre maschile? Il pubblico lo spera!

