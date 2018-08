Uomini e Donne/ Nuovo amore per Emanuele Mauti? La segnalazione e l'annuncio della Lorenzini (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? La segnalazione che conferma e l'annuncio di Sonia Lorenzini

22 agosto 2018 Anna Montesano

Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini

Sembrava essere un grande amore, destinato a durare per molto tempo, invece la storia tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti è finita. Oggi, l'ex tronista di Uomini e Donne - con un passato da corteggiatrice di Claudio D'Angelo - è felice assieme all'ex corteggiatore Federico Piccinato. Una notizia che Emanuele pare non abbia preso proprio benissimo, tanto da lanciare su Instagram qualche frecciatina che sembrava proprio essere destinata alla sua ex. Eppure, le ultime indiscrezioni, sembrano svelare che anche Emanuele ha un nuovo amore nella sua vita. Una segnalazione fatta a IsaeChia svela: "Ciao ragazze, ho incrociato Emanuele Mauti sul traghetto di rientro da Spalato (Croazia). Stava sempre al cellulare e parlava scambiando cuoricini con una certa “Eleonora mia” segnata sul telefono. Si sarà fidanzato? Un bacione."

UN NUOVO PROGETTO PER SONIA LORENZINI

Insomma, sembra proprio che Emanuele Mauti abbia una nuova fidanzata il cui nome è Eleonora. Ormai, Sonia ed Emanuele hanno due vite separate e tanti nuovi progetti. In particolare la Lorenzini ha recentemente lanciato un importante progetto: la sua collezione di gioielli "Vitaliana". Lo ha annunciato lei stessa attraverso un lungo post su Instagram: "mesi fa un idea mi e frullata per la testa... - ha esordito - Ho sempre avuto la passione per i dettagli, amante da sempre dei gioielli... ho preso ispirazione da cose grandi del passato e le ho provate a vedere ed elaborare attraverso i miei occhi, immaginando cosa potesse piacere a me, secondo i miei gusti personali, ma anche cosa potesse piacere a voi.... così ho iniziato a creare". E ha ancora spiegato: "Dalla lavorazione, al materiale, al dettaglio, al colore, agli scatti fino ad arrivare anche al nome! Ho pensato alle donne a qualcosa che singolarmente già potesse dare un effetto unico , elegante ma anche estroso... e così è nata Vitaliana!"

