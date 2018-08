VALERIA GOLINO/ Vacanze "in love" con Fabio Palombi: in barca c'è anche Pierfrancesco Favino

Valeria Golino avvistata in Spagna con il compagno Fabio Palombi. In barca con loro, i colleghi Serena Rossi, Davide Devenuto e Pierfrancesco Favino.

22 agosto 2018 Rossella Pastore

Valeria Golino e Fabio Palombi

De "l'amore non ha età", Valeria Golino ha fatto il suo motto di vita. Dopo la fine della love story con Riccardo Scamarcio, l'attrice de Il capitale umano ha conosciuto Fabio Palombi, avvocato 28enne originario di Roma. Dai 14 anni di differenza con Scamarcio, si passa ai 24 con Palombi: è la prova di qualcosa che non è mai finito? "La mia storia con Riccardo non si chiuderà mai", dichiarava al Corriere dopo la rottura, "si sta evolvendo in qualcosa di diverso, è ripartita su basi nuove. Riccardo e io siamo la famiglia l'uno dell'altra". È probabile che con Fabio viva qualcosa di simile: "Il lavoro mi ha dato tante soddisfazioni, è innegabile. Ma sul piano sentimentale è stata dura: mi sono separata e ora sto imparando a stare da sola. Non è semplice, per una che ha vissuto e sognato in coppia per tanto tempo". Quanto al rapporto con Fabio, si sa decisamente meno.

LE VACANZE

A gennaio parlava di "periodo di transizione": "Mi sono separata da un anno e mi sto aprendo agli incontri [era stata appena fotografata con Fabio Palombi, ndr]. Mi sento pronta, benché il momento sulla carta non sia uno dei più propizi: quando fai la regista sei la persona meno 'erotica' del set, ce lo ripetiamo sempre io e la mia amica Valeria [Bruni Tedeschi, ndr]". Con Fabio è la seconda estate insieme, e a giudicare dagli scatti pubblicati su Chi, procede a gonfie vele. La location è Formentera, in barca con Pierfrancesco Favino, Serena Rossi e Davide Devenuto.

© Riproduzione Riservata.