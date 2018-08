ACCERCHIATO/ Su Rai 4 il film diretto da Robert Harmon (oggi, 23 agosto 2018)

Accerchiato, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, giovedì 23 agosto 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme, Rosanna Arquette, alla regia Robert Harmon. Il dettaglio.

23 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Accerchiato è il film d'azione e drammatico che sarà protagonista della seconda serata di Rai 4 di questa sera a partire dalle 22,55. La pellicola è stata diretta da Robert Harmon, regista americano che ha curato la regia di film come The Hitcher - La lunga strada della paura (The Hitcher), Teneramente in tre, They - Incubi dal mondo delle ombre e Highwaymen - I banditi della strada (Highwaymen). Recentemente ha anche curato la regia di diversi episodi della serie televisiva Blue Bloods. Nel cast di attori protagonisti di Accerchiato troviamo interpreti del calibro di Jean-Claude Van Damme, Rosanna Arquette, Kieran Culkin e Ted Levine. Il personaggio di Clydie Anderson è stato affidato a Rosanna Arquette, attrice statunitense protagonista di numerose pellicole di grande successo come American Pie presenta: Il manuale del sesso, Diario di un'ossessione intima, Ricominciare a vivere, Hell's Kitchen - Le strade dell'inferno ed FBI protezione testimoni. Nel 2018 è apparsa nel film Billionaire Boys Club, diretto da James Cox. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

ACCERCHIATO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Sam sta scontando la sua pena detentiva e durante un trasferimento tra una struttura detentiva ed un'altra riesce a liberarsi grazie all'aiuto di Billy. Quest'ultimo, però, viene freddato da una pallottola esplosa da uno degli agenti di custodia. Tuttavia Sam riesce a scappare facendo perdere le sue tracce. L'uomo si rifugia nell'abitazione di Clydie, una giovane donna che diversi mesi prima ha perso il marito e che vive assieme ai suoi due figli. Sam finisce per innamorasi di Clydie, affezionandosi a tutta la famiglia. Nel tentativo di proteggere la donna dai continui soprusi di Franklin Hale, che desidera a tutti costi mettere le mani sull'abitazione di Clydie, Sam finirà per essere nuovamente arrestato. Tuttavia promette a Clydie che presto tornerà da lei.

