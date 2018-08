Alice Campello in bikini dopo il parto / Foto, mostra il fisico perfetto e piovono critiche: interviene Morata

Alvaro Morata ha difeso la moglie Alice Campello dagli attacchi degli haters, causati dalla foto in bikini subito dopo il parto gemellare. "Siete invidiose" sbotta il calciatore

23 agosto 2018 Anna Montesano

Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata, attaccante in forza al Chelsea guidato da Maurizio Sarri, ha difeso la moglie Alice Campello dagli attacchi degli haters. L’ultima foto che ha toccato la sensibilità di Morata è stata quella postata da sua moglie Alice Campello che vanta oltre un milione e mezzo di persone su Instagram. La giovane modella di Mestre ha mostrato l'evoluzione della sua gravidanza fino al parto avvenuto tre settimane fa. Qualche ora fa la Campello è tornata a postare una sua foto che ha mostrato un'ottima forma fisica considerando il parto recente. mettendo in mostra un’invidiabile forma fisica. La foto ha portato tantissimi attacchi dei fan che hanno costretto Morata a difendere la sua amata spiegando bene la situazione.

ALVARO MORATA DIFENDE LA MOGLIE

"Ovviamente è l’ultimo dei suoi pensieri farsi una foto in costume adesso ma ci sono dei contratti lavorativi da rispettare! Ha mangiato di tutto durante la gravidanza e anche adesso, ma a 23 anni è più facile recuperare… Non capisco neanche perché una persona si debba giustificare, che invidiose". Poco dopo c'è stata un'altra frase poco carina che ha costretto Morata ad intervenire di nuovo: “Ma cosa dici? Che messaggio? Che una donna ha recuperato meravigliosamente a 23 anni? Vai a farti vedere dai che ridicola". Tante accuse quindi per la Campello con il centravanti che, giustamente, ha difeso la moglie. Sotto il post sono giunti tantissimi commenti che hanno diviso i fan anche sulle parole spese dallo spagnolo. Sappiamo bene che i social sono facile terreno di critiche e attacchi.

