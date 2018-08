Basic/ Su Iris il film di John McTiernan con John Travolta e S.L.Jackson (oggi, 23 agosto 2018)

Su Iris il film Basic diretto da John McTiernan con nel cast la coppia formata da John Travolta e Samuel Lee Jackson. La sceneggiatura è di James Vanderbilt (oggi, 23 agosto 2018)

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Basic, Iris

Per la prima serata di giovedì 23 agosto 2018, Iris propone il film thriller dal titolo Basic, che sarà trasmesso a partire dalle 21,00. La pellicola è stata diretta nel 2003 da John McTiernan, grande regista statunitense tra i più amati del panorama hollywoodiano contemporaneo. Celebri sono alcuni dei film di cui ha curato la regia come Die Hard Duri a morire e Trappola di cristallo. Nel 1986 ha inoltre curato la sceneggiatura del film Nomads. La sceneggiatura di Basic è stata poi affidata a James Vanderbilt, scrittore americano e mostro sacro della cinematografica statunitense. Nel 2018 ha curato la regia di due importanti pellicole come Suspiria e SLender man. Nel cast di attori principali di Basic ritroviamo alcuni grandi nomi del panorama cinematografico internazionale, come John Travolta e Samuel L Jackson.

BASIC, LA TRAMA DEL FILM

Il gruppo militare guidato dal sergente Nathan West scompare nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. La squadra, poco prima di sparire, si trovava a Panama per un'azione di addestramento. Ad indagare sul caso viene chiamato Tom Hardy, un agente speciale ed ex militare dell'esercito americano. Le prime indagini buttano Hardy fuori strada ma ben presto quest'ulitmo capirà che dietro gli strani avvenimenti di Panama si cela il suo superiore, il tenente Styles. Quando quest'ultimo gli propone di entrare in affari con lui, Styles viene freddato dall'agente Osborne.

