Belen Rodriguez e Andrea Iannone / Primo figlio per la coppia? "Partono le scommesse sul 2019"

23 agosto 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono pronti ad allargare la famiglia? Da settimane ormai si vocifera dell'arrivo un figlio per la coppia più paparazzata dell'estate. Belen però è stata chiara: "Se fosse il momento giusto sarei già incinta" e ancora "Non sono una che forza mai le cose, un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta e poi sotto questo aspetto sono una tradizionalista". Insomma, un progetto non imminente quello di allargare la famiglia, eppure nei piani. Sono bastate infatti queste dichiarazioni a far si che gli scommettitori decidessero di puntarvi, soprattutto ora che tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere tornato il sereno, dopo una pausa di riflessione che li aveva tenuti lontani per qualche tempo.

"NASCITA ENTRO IL 2019? 3 VOLTE LA POSTA"

Stando a quanto si legge su Agipronews: "La showgirl argentina e il pilota di Vasto stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza e, dopo Santiago, avuto dal ballerino di "Amici" Stefano De Martino, Belen torna a parlare dell’idea di un secondo figlio. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint, invece, questo è proprio il momento giusto per pensare a un fratellino o una sorellina per Santiago: la nascita del secondo figlio di Belen Rodriguez entro il 30 settembre 2019, vale 3 volte la scommessa." Insomma, la scommessa è tutta per il 2019: entro quella data, Belen e Iannone, secondo i bookmakers, potrebbero diventare genitori. Sarebbe il secondo figlio per la showgirl che è già mamma di Santiago De Martino.

