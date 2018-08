Ben Affleck sta male/ L’ex moglie lo porta in rehab: la storia con l'ex coniglietta non lo ha aiutato?

23 agosto 2018 Valentina Gambino

Ben Affleck sta male, l’ex lo porta in rehab (Foto, Kikapress)

Ben Affleck sta male. Proprio in questi mesi l’attore ha provato in ogni modo ad affrontare al meglio le sue dipendenze da alcol e droga ma, dopo la fine del suo matrimonio con Jennifer Garner, mantenersi lucido e perfettamente sobrio è stato più difficile di quanto potesse immaginare. Secondo KikaPress, pare che abbia avuto una nuova ricaduta. A raccogliere ancora una volta i cocci, ci avrebbe pensato proprio la sua ex moglie che l’avrebbe portato in rehab, accompagnata da quella che dovrebbe essere una sobriety coach. Secondo il portale infatti, se Linda Shookus era stata per l'attore un ottimo supporto nella sua battaglia per mantenersi "pulito", la fine della relazione e l'inizio del rapporto con l'ex coniglietta Shauna Sexton avrebbero portato una vera battuta d’arresto al suo percorso di rinascita. Secondo ciò che si vocifera infatti, l’attore avrebbe anche smesso di frequentare il centro di recupero che lo stava assistendo per ritrovare la perfetta forma.

A tal proposito, pare che Ben Affleck fosse pure bendisposto a chiedere aiuto, tanto da sperare che i figli fossero fieri della sua decisione, anche perché "non c'è niente di male a chiedere aiuto se se ne ha bisogno". Jennifer Garner è rimasta sempre al suo fianco nonostante la separazione. Tra di coloro infatti, un ottimo rapporto di stima e amicizia oltre all’amore incondizionato per i tre figli. Ed infatti, anche dalle immagini trapelate in rete, è proprio lei alla guida della macchina, con aria sicura e risoluta. A questo punto, si spera che il nuovo rehab di Affleck lo riporti definitivamente verso la retta via. A quanto pare, secondo le indiscrezioni, l'attore è rimasto in ottimi rapporti d'amicizia anche con, produttrice del Lindsay Shookus "Saturday Night Live". A tal proposito si è detto: "Sono rimasti amici. La famiglia viene prima per entrambi". Staremo a vedere se l’attore manterrà fede alle sue priorità ritrovando la lucidità che tanto gli serve anche per il suo lavoro sui set cinematografici.

