Benji e Fede/ Tra "pancetta" e amori estivi cavalcano l'onda del successo (Battiti Live 2018)

Benji e Fede, Battiti Live

Amici e colleghi: Benji & Fede hanno "scelto di vivere al massimo del nostro potenziale". I due giovani artisti, fra i più acclamati dai giovanissimi italiani, non mancano mai di raccogliere vagoni di like sui social con le loro foto. L'ultima delle quali li immortala in modo ironico a petto nudo, lungo una spiaggia immacolata. Clicca qui per vedere la foto di Benji & Fede. Non è sfuggita di certo la pancetta che Benji continua ad esibire nonostante il suo fisico mozzafiato, impercettibile agli occhi dei comuni mortali ma di certo non a quelli delle sue ammiratrici più accanite. "Ti amo anche con la pancetta", "Pensavamo avessi fatto progressi", "Anche con la pancetta sei perfetto", scrivono infatti nei commenti su Instagram. I telespettatori intanto non dovranno attendere molto prima di rivedere ancora il duo Benji & Fede in tv: saranno infatti gli ospiti di Battiti Live 2018 per la puntata che Italia 1 trasmetterà nella sua seconda serata di oggi, giovedì 23 agosto. Il live di Melfi ha dimostrato ancora una volta la grande popolarità dei due artisti, che con la loro Moscow Mule hanno realizzato un altro successo discografico. Nati dal web e ormai in cima fra le preferenze della musica italiana, Benji & Fede non si sono fermati di certo per l'estate: il loro prossimo live sarà a Taormina domani, presso il Teatro Antico.

LE BATTUTE FINALI DELLA TOURNÉE ESTIVA

Benji & Fede sono ormai alle ultime battute della tranche estiva della loro tournée. Nonostante il caldo e le vacanze, i fan hanno aprofittato di qualsiasi appuntamento previsto in programma per riuscire ad ascoltare dal vivo i due idoli emersi dal web. "Il tour estivo non poteva concludersi meglio", scrivono sui social per ringraziare quanti hanno partecipato al concerto di Marina Di Pietrasanta, in Toscana. L'appuntamento di punta del tour invernale, scrivono sul post, riguarda invece il mese di novembre, quando i due artisti si ritroveranno di nuovo a Milano e a Roma. Si pensa adesso anche alle vacanze quindi, soprattutto per Federico Rossi e la sua nuova fidanzata Paola Di Benedetto. L'ex Naufraga dell'Isola dei Famosi è stata avvistata in uno degli ultimi live, in prima fila pronta ad applaudire il cantante ed a girare dei video per le Stories di Instagram. Un unico protagonista quindi per l'attività social dell'ex Madre Natura, prima di unirsi per una nuova pausa in montagna. Grazie ai social della Di Benedetto, sappiamo infatti che in queste ultime ore i due "signori Rossi" hanno scelto di dedicarsi al relax ed alla semplicità: cene romantiche, fresco, qualche cocktail ed una caccia allo scoiattolo per Fede.

